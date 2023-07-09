بينها مسقط.. 7 وجهات سياحية هي الأفضل للمسافرين الفرديين

- Advertisement -

وطن – إذا كنت ترغب في الذهاب إلى وجهات أكثر شهرة، مثل باريس أو مدينة نيويورك أو دبي، فلا حرج في ذلك. لن تشعر بالملل أبدًا لأنها تحظى بشعبية لأسباب كثيرة مع العديد من عوامل الجذب.

قد تكون بعض المدن الكبرى باهظة الثمن. ولكن، هناك العديد من الأماكن الرائعة خارج المسار والتي تستحق الاستكشاف أيضًا، خاصة عندما تكون بمفردك وبميزانية محدودة.

في هذا المقال المُترجم عن موقع “traveloffpath“، نُقدم لك 7 وجهات بعيدة عن تلك المعروفة للجميع، ميسورة التكلفة ومثالية لرحلة فردية:

بودوتشيري، الهند

لماذا لا تزور مكانًا فريدًا حقًا مع مزيج من الثقافات المتعددة؟ بودوتشيري (أو بونديشيري) هي مدينة شاطئية بعيدة عن صخب مومباي ونيودلهي.

تعتبر الثقافات الفرنسية والهندية عنصرًا أساسيًا في هذه المدينة الساحرة والجذابة. سيجد المسافرون المنفردون أنفسهم في حالة من الرهبة يسيرون في الشوارع على طول مباني الحقبة الاستعمارية.

يتم التقليل من شأن الشواطئ هنا بشكل كبير وهي عامل جذب كبير لأولئك الذين يعرفون أنها موجودة. يجب ألا يبحث المتنزهون المنفردون الذين يمارسون اليوغا والتأمل عن المزيد حيث ترحب المدينة بأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين عقولهم وجسدهم وروحهم.

- Advertisement -

تعد هذه المدينة مكانًا رائعًا لتجربة المأكولات الفرنسية والمقاهي الأصيلة دون أن تكون في فرنسا بالضرورة. وفقًا لـ Numbeo، يبلغ متوسط ​​تكلفة الكابتشينو 1.75 دولارًا في تلك المدينة.

براتيسلافا، سلوفاكيا

عندما تفكر في القيام برحلة أوروبية، قد لا تخطر ببالك على الفور براتيسلافا. تقع على الجانب الآخر من الحدود من النمسا مدينة ملتوية تستحق الاستكشاف بمفردك.

مليئة بالشوارع الساحرة المرصوفة بالحصى المحاطة بقلاع رائعة وجسر على طراز UFO، هذه المدينة مليئة بالكنوز.

من السهل العثور على بيت للإقامة، حتى مع وجود غرفة خاصة، وبسعر مناسب. من الأفضل رؤية المدينة سيرًا على الأقدام لأنك لا تعرف أبدًا ما قد تصادفه.

سانتا آنا، السلفادور

اتخذ رئيس السلفادور خطوات مثيرة للجدل لخفض معدل الجريمة لمكافحة الصورة السلبية في الأخبار السائدة حول البلاد.

لا تزال الولايات المتحدة تصنف هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى على أنها من المستوى 3 مع نصيحة “إعادة النظر في السفر“.

على الرغم من هذا التحذير، يأتي العديد من المسافرين بمفردهم إلى السلفادور لثقافتها الغنية ومأكولاتها الرائعة وتجربة الطبيعة داخلها، سواء كانت رياضة ركوب الأمواج أو المشي لمسافات طويلة.

تشتهر سانتا آنا، على وجه الخصوص، بأنها أكثر المدن أمانًا في البلاد، ويفخر السكان بهذه الحقيقة.

موطنًا للمزارات السياحية ذات الأسعار المعقولة للغاية، وتشتهر بسهولة الوصول إلى المدن الصغيرة الساحرة. ناهيك عن بركان سانتا آنا الخلاب، يجب أن تكون هذه المدينة على رادارك.

مسقط، عمان

غيرت عمان مؤخرًا سياسة التأشيرات الخاصة بها لجعل نفسها أكثر جاذبية للمسافرين. آمنة للغاية وغنية بالثقافة، سيقع المسافرون بمفردهم في حب شواطئها ومأكولاتها اللذيذة ورحابة صدر السكان المحليين.

مسقط هي عاصمة سلطنة عمان والبوابة المثالية للثقافة العمانية، سواء كانت محطتك الأولى أو محطتك الوحيدة.

أماكن الإقامة غير مكلفة نسبيًا، فضلاً عن المأكولات الرخيصة ووسائل النقل في جميع أنحاء المدينة لاستكشاف الأسواق والشواطئ أثناء الاستمتاع بإطلالة على جبالها الشامخة.

على الرغم من أن الجولات يمكن أن تكون باهظة الثمن. مع القليل من البحث في وقت مبكر من الصيف، يمكن للمسافرين توفير بعض مشاهدة معالم المدينة بأنفسهم.

كوبريفشتيتسا، بلغاريا

أصبحت بلغاريا أكثر شعبية للمسافرين مؤخرًا، خاصةً للرحالة الرقميين. قد يكون السفر بمفردهم في هذا الجزء من العالم قد مر عبر صوفيا، أكبر مدينة في بلغاريا.

ومع ذلك، فإن هذه المدينة الصغيرة الواقعة بين جبال Sredna Gora هي التي تناسب المسافرين الفرديين. يتميز كل منزل في Koprivshtitsa بلون مختلف، عدا عوامل الجذب الأخرى اللافتة للنظر، مثل الشوارع المرصوفة بالحصى الساحرة في منطقة المدينة القديمة.

ستجعلك الزيارة هنا تشعر وكأنك في كتاب قصص بينما تتمسك بميزانية محدودة.

أوماتيب، نيكاراغوا

نيكاراغوا ليست غريبة على المسافرين بمفردهم، حيث يشق الكثيرون طريقهم إلى مدينة غرناطة الجميلة. ومع ذلك، فإن هذه الجزيرة المذهلة تستحق الزيارة، وربما أكثر من ذلك.

يوفر Omatepe نزلًا مريحًا والعديد من الأنشطة لاستكشاف طبيعته المذهلة، بما في ذلك غروب الشمس المطل على البراكين الشاسعة.

كما تحظى رياضة المشي لمسافات طويلة والسباحة بشعبية كبيرة هنا. وبالطبع، من الممتع دائمًا مطاردة الشلالات.

سلفادور، البرازيل

في حين أن معظم المسافرين الذين يسافرون إلى البرازيل سيذهبون إلى وجهات شهيرة مثل ريو دي جانيرو، إلا أن هناك بعض المدن الرائعة الأخرى التي تستحق الزيارة.

سلفادور مدينة ساحلية بها شواطئ جميلة. إنه المكان المثالي لتجربة الثقافة البرازيلية بدون الفخاخ السياحية.

الطعام دائمًا طازج، سواء من البحر أو من الفاكهة المزروعة محليًا. يمكن للمسافرين التجول في جميع أنحاء المدينة والاستمتاع بحيويتها وسحرها مع الشوارع المرصوفة بالحصى الخلابة والمباني الملونة.