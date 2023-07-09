بينها مسقط.. 7 وجهات سياحية هي الأفضل للمسافرين الفرديين

وطن – إذا كنت ترغب في الذهاب إلى وجهات أكثر شهرة، مثل باريس أو مدينة نيويورك أو دبي، فلا حرج في ذلك. لن تشعر بالملل أبدًا لأنها تحظى بشعبية لأسباب كثيرة مع العديد من عوامل الجذب.
قد تكون بعض المدن الكبرى باهظة الثمن. ولكن، هناك العديد من الأماكن الرائعة خارج المسار والتي تستحق الاستكشاف أيضًا، خاصة عندما تكون بمفردك وبميزانية محدودة.
في هذا المقال المُترجم عن موقع “traveloffpath“، نُقدم لك 7 وجهات بعيدة عن تلك المعروفة للجميع، ميسورة التكلفة ومثالية لرحلة فردية:
بودوتشيري، الهند
لماذا لا تزور مكانًا فريدًا حقًا مع مزيج من الثقافات المتعددة؟ بودوتشيري (أو بونديشيري) هي مدينة شاطئية بعيدة عن صخب مومباي ونيودلهي.
تعتبر الثقافات الفرنسية والهندية عنصرًا أساسيًا في هذه المدينة الساحرة والجذابة. سيجد المسافرون المنفردون أنفسهم في حالة من الرهبة يسيرون في الشوارع على طول مباني الحقبة الاستعمارية.
يتم التقليل من شأن الشواطئ هنا بشكل كبير وهي عامل جذب كبير لأولئك الذين يعرفون أنها موجودة. يجب ألا يبحث المتنزهون المنفردون الذين يمارسون اليوغا والتأمل عن المزيد حيث ترحب المدينة بأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين عقولهم وجسدهم وروحهم.
تعد هذه المدينة مكانًا رائعًا لتجربة المأكولات الفرنسية والمقاهي الأصيلة دون أن تكون في فرنسا بالضرورة. وفقًا لـ Numbeo، يبلغ متوسط تكلفة الكابتشينو 1.75 دولارًا في تلك المدينة.
@lilithinkl Pondicherry is a must on your visit to India! #pondicherry #pundicherry #india #travelindia #indiatravel ♬ Yaar Badal Na Jaana – From “Talaash” – Udit Narayan & Alka Yagnik
براتيسلافا، سلوفاكيا
عندما تفكر في القيام برحلة أوروبية، قد لا تخطر ببالك على الفور براتيسلافا. تقع على الجانب الآخر من الحدود من النمسا مدينة ملتوية تستحق الاستكشاف بمفردك.
مليئة بالشوارع الساحرة المرصوفة بالحصى المحاطة بقلاع رائعة وجسر على طراز UFO، هذه المدينة مليئة بالكنوز.
من السهل العثور على بيت للإقامة، حتى مع وجود غرفة خاصة، وبسعر مناسب. من الأفضل رؤية المدينة سيرًا على الأقدام لأنك لا تعرف أبدًا ما قد تصادفه.
@theworldbylily Looking for a budget friendly city break? Have you thought about Bratislava? 👀😍 #bratislava #slovakia #traveltiktok #traveltok #solotravel #EuropeTrip #cityvibes #europetravel #eurailtravel #interrailing ♬ Maria Maria (feat. The Product G&B) (sped up) – Santana & sped up + slowed
سانتا آنا، السلفادور
اتخذ رئيس السلفادور خطوات مثيرة للجدل لخفض معدل الجريمة لمكافحة الصورة السلبية في الأخبار السائدة حول البلاد.
لا تزال الولايات المتحدة تصنف هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى على أنها من المستوى 3 مع نصيحة “إعادة النظر في السفر“.
على الرغم من هذا التحذير، يأتي العديد من المسافرين بمفردهم إلى السلفادور لثقافتها الغنية ومأكولاتها الرائعة وتجربة الطبيعة داخلها، سواء كانت رياضة ركوب الأمواج أو المشي لمسافات طويلة.
تشتهر سانتا آنا، على وجه الخصوص، بأنها أكثر المدن أمانًا في البلاد، ويفخر السكان بهذه الحقيقة.
موطنًا للمزارات السياحية ذات الأسعار المعقولة للغاية، وتشتهر بسهولة الوصول إلى المدن الصغيرة الساحرة. ناهيك عن بركان سانتا آنا الخلاب، يجب أن تكون هذه المدينة على رادارك.
@luchosplaces La increíble Catedral Gótica de Nuestra Señora de Santa Ana ⛪🌃 📍Santa Ana 🇸🇻 #elsalvador #elsalvadortravel #travelers #sunset #drone #mini3pro #dji #landscape #citylights #clouds #contentcreator #foryou #parati #tiktok ♬ In this shirt – ___lyrics.___
مسقط، عمان
غيرت عمان مؤخرًا سياسة التأشيرات الخاصة بها لجعل نفسها أكثر جاذبية للمسافرين. آمنة للغاية وغنية بالثقافة، سيقع المسافرون بمفردهم في حب شواطئها ومأكولاتها اللذيذة ورحابة صدر السكان المحليين.
مسقط هي عاصمة سلطنة عمان والبوابة المثالية للثقافة العمانية، سواء كانت محطتك الأولى أو محطتك الوحيدة.
أماكن الإقامة غير مكلفة نسبيًا، فضلاً عن المأكولات الرخيصة ووسائل النقل في جميع أنحاء المدينة لاستكشاف الأسواق والشواطئ أثناء الاستمتاع بإطلالة على جبالها الشامخة.
على الرغم من أن الجولات يمكن أن تكون باهظة الثمن. مع القليل من البحث في وقت مبكر من الصيف، يمكن للمسافرين توفير بعض مشاهدة معالم المدينة بأنفسهم.
@thechaosdiaries 👇Things to do in Muscat, Oman Whether you’re looking to explore traditional souqs, visit stunning mosques, or simply relax on the beach, Muscat has it all. The warm hospitality of the Omani people, combined with the city’s modern amenities make it a must-visit destination that should be on your travel list 🇴🇲 Here’s just a few things to do in this stunning city: 🕌 Visit the Sultan Qaboos Grand Mosque: This beautiful mosque is one of the largest in the world, with a capacity of up to 20,000 worshippers. 🔆Explore the Mutrah Souq: This traditional market is a great place to shop for souvenirs, spices, and Omani handicrafts. 🌊 Take a stroll along the Corniche: The Corniche is a picturesque waterfront promenade that offers stunning views of the harbour and the city. 🎭Visit the Royal Opera House: This impressive building is not only a world-class venue for music and theater, but it’s also a work of art in its own right. 🏰Visit the Al Alam Palace: This stunning palace is the ceremonial residence of the Sultan of Oman and is surrounded by beautiful gardens and fountains. 🌅Go up Mutrah Fort for the sunset: Perched on a hill overlooking the picturesque harbor and offers stunning views of the cityscape. #muscat #muscatoman #muscatlife #oman #visitoman #oman🇴🇲 #omantourism #omantravel #traveltheworld #thewanderingtourist #uktravelblogger #femaletravelbloggers #femaletraveler #citizenfemme #escapetheeveryday #culturetrip #girlswhotravel #dametravel #dametraveler #femmetravel #prettylittletrips #womenwhoexplore #girlsthatwander #travel #travelgram ♬ Miracle – Calvin Harris & Ellie Goulding
كوبريفشتيتسا، بلغاريا
أصبحت بلغاريا أكثر شعبية للمسافرين مؤخرًا، خاصةً للرحالة الرقميين. قد يكون السفر بمفردهم في هذا الجزء من العالم قد مر عبر صوفيا، أكبر مدينة في بلغاريا.
ومع ذلك، فإن هذه المدينة الصغيرة الواقعة بين جبال Sredna Gora هي التي تناسب المسافرين الفرديين. يتميز كل منزل في Koprivshtitsa بلون مختلف، عدا عوامل الجذب الأخرى اللافتة للنظر، مثل الشوارع المرصوفة بالحصى الساحرة في منطقة المدينة القديمة.
ستجعلك الزيارة هنا تشعر وكأنك في كتاب قصص بينما تتمسك بميزانية محدودة.
@girlgoingtravel I had the cutest day wandering around the small, quiet village of Koprivshtitsa 🍃 #bulgaria #traveltiktok #travelvlog #solotravel #solofemaletraveler #travel #backpackingeurope ♬ original sound – Mackenzie | Solo Travel ✈️
أوماتيب، نيكاراغوا
نيكاراغوا ليست غريبة على المسافرين بمفردهم، حيث يشق الكثيرون طريقهم إلى مدينة غرناطة الجميلة. ومع ذلك، فإن هذه الجزيرة المذهلة تستحق الزيارة، وربما أكثر من ذلك.
يوفر Omatepe نزلًا مريحًا والعديد من الأنشطة لاستكشاف طبيعته المذهلة، بما في ذلك غروب الشمس المطل على البراكين الشاسعة.
كما تحظى رياضة المشي لمسافات طويلة والسباحة بشعبية كبيرة هنا. وبالطبع، من الممتع دائمًا مطاردة الشلالات.
@ashahgould1 Asi es mi tierra hostel in Ometepe, Nicaragua #nicaragua🇳🇮 #nicaragua #solotravel #backpacking #ometepe #backpack ♬ Good Day – Nappy Roots
سلفادور، البرازيل
في حين أن معظم المسافرين الذين يسافرون إلى البرازيل سيذهبون إلى وجهات شهيرة مثل ريو دي جانيرو، إلا أن هناك بعض المدن الرائعة الأخرى التي تستحق الزيارة.
سلفادور مدينة ساحلية بها شواطئ جميلة. إنه المكان المثالي لتجربة الثقافة البرازيلية بدون الفخاخ السياحية.
الطعام دائمًا طازج، سواء من البحر أو من الفاكهة المزروعة محليًا. يمكن للمسافرين التجول في جميع أنحاء المدينة والاستمتاع بحيويتها وسحرها مع الشوارع المرصوفة بالحصى الخلابة والمباني الملونة.
@winging.travelling.chloe Salvador – Brasil. I had the BEST time and met some amazing friends here 💞 So much culture and love ❤️ #brazil #travel #solotravel #lgbt🌈 #fyp ♬ Cool Kids (our sped up version) – Echosmith