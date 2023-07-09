الأحد, يوليو 9, 2023
الرئيسيةحياتناالملك تشارلز بفقد أعصابه علناََ على زوجته كاميلا (فيديو)
حياتنا

الملك تشارلز بفقد أعصابه علناََ على زوجته كاميلا (فيديو)

دائما ما يتصدّر الملك تشارلز الثالث عناوين الصحف بسبب نوبات غضبه

كتب ايمان الباجي
الملك تشارلز بفقد أعصابه علناََ على زوجته كاميلا (فيديو)
على الرغم من أن تشارلز قد يفقد أعصابه من وقت لآخر، إلا أن المعلقين لاحظوا أن نوبات غضبه قصيرة
- Advertisement -

وطن- وثقت عدسات الكاميرات لحظة فقدان الملك تشارلز ملك بريطانيا أعصابه على زوجته بعد خروجه من سيارته خلال احتفالات تتويجه الاسكتلندي في إدنبرة.

انضم إلى تشارلز وزوجته كاميلا الأمير ويليام وكيت ميدلتون، أمير وأميرة ويلز، في اسكتلندا حيث تم تقديم مجوهرات التاج الاسكتلندي للملك.

ثم حضر أفراد العائلة المالكة مراسم الكنيسة في كاتدرائية سانت جايلز ثم عادوا إلى قصر هوليرود هاوس لمشاهدة حفل طيران احتفالي.

وعندما وصل أفراد العائلة المالكة إلى القصر، التقطت عدسات الكاميرا الملك تشارلز وهو يبدو محبطا بعد خروجه من سيارته حيث بدا وكأنه يشير إلى موظفيه في الوقت الذي ينتظر فيه خروج زوجته كاميلا من السيارة وفقا لما أوردته مجلة “newsweek” الأمريكية.

@the.royal.watcher

#yp #princeharry #meghanmarkle #kingcharles #coronation #kingscoronation #katemiddleton #camillaparkerbowles “harryandmeghan #queenelizabeth #westminsterabbey #princewilliam #princegeorge #princesscharlotte #princessanne #princeedward #uknews #royalfamily #breakingnews #meghanmarkle #buckinghampalace #princelouis #ladylouise #princelouis #uknews #ukbreakingnews #majorjohnnythompson #royalmarines #coldstreamguards #queencamilla #edinburgh #holyroodpalace #kingscoronation

♬ original sound – The Royal Watcher

تم تحميل هذا المقطع  على TikTok بواسطة المستخدم the.royal.watcher وحصد على أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

- Advertisement -
وفي اللقطات الأخرى، يمكن رؤية ويليام وكيت يخرجان من سيارة رينج روفر التي كانت تتبع تشارلز وكاميلا من خدمة الكاتدرائية. وظهرت إبتسامة على وجه كل من الأمير والأميرة وهما ينتظران مع الملك تشارلز قدوم كاميلا من السيارة.
تلقى الفيديو ما يزيد عن 32000 إعجاب وأكثر من 1300 تعليق، العديد منها عبر عن آرائه حول ردود فعل تشارلز وويليام، حيث قال أحد المستخدمين، متحدثا عن تشارلز:”لديه قدر صغير من الصبر مثلي.”
كان مزاج الملك محط اهتمام العديد من مقاطع الفيديو في الأشهر الأولى من حكمه، والتي بدأت في سبتمبر 2022، بعد وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية.

 غضب الملك

بعد يومين من وفاة والدته، تعرض تشارلز لانتقادات بسبب فورة غضب شديدة حدثت خلال مجلس انضمامه في قصر سانت جيمس، حيث كانت هناك صينية من الأقلام في طريقه أثناء توقيعه على وثائق.
شوهد الملك وهو غاضبََا في لقطات إخبارية وهو يشير إلى أحد مساعديه لنقل الأقلام أثناء محاولته التوقيع.

كما وقعت حادثة أخرى بعد أيام عندما كان الملك يقوم بأول زيارة له إلى أيرلندا الشمالية لإحياء ذكرى الحداد على الملكة الراحلة. عند التوقيع على كتاب الزوار في قلعة هيلزبره، تسرب الحبر من قلم مما أدى إلى إحباطه وشعوره بالغضب.

عندما بدأ القلم في تقطير الحبر، صرخ قائلاً: “يا إلهي، أنا أكره هذا القلم”، وهو يسلمه إلى الملكة.

على الرغم من أن تشارلز قد يفقد أعصابه من وقت لآخر، إلا أن المعلقين لاحظوا أن نوبات غضبه قصيرة وعادة ما يعتذر الملك في الأخير.

المصدرمجلة newsweek، ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

موقف محرج جداً لملك البحرين حمد بن عيسى خلال تتويج تشارلز الثالث (شاهد)

حياتنا

طرائف تتويج الملك تشارلز.. حصان يصدم الحشود وجندي يسقط في الوحل (فيديو)

الهدهد

ظهور لافت لولي عهد عُمان ذي يزن بن هيثم في حفل تتويج الملك تشارلز

تقارير

كاميلا “ملكة الصدفة”.. ما لا تعرفه عن “المرأة المكروهة” في بريطانيا

الهدهد

للا مريم شقيقة ملك المغرب تثير انتباه الحضور في حفل تتويج تشارلز

الهدهد

من يدفع لهذا الحدث؟.. تكلفة خرافية لحفل تتويج الملك تشارلز وجدل (شاهد)

الهدهد

زوجة أمير قطر تخطف الأنظار في حفل تتويج الملك تشارلز (شاهد)

الهدهد

سعر تاج الملك تشارلز خيالي.. من الذهب ومرصع بـ 444 جوهرة (فيديو)

الهدهد

هذه هي المجوهرات والتيجان التي ستستخدم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

الهدهد

رد فعل أمير قطر على وضع ريشي سوناك “رِجل على رِجل” أمامه يشعل مواقع التواصل (شاهد)

حياتنا

نوستراداموس الحي يتوقع تنازل الملك تشارلز عن العرش مبكراً نتيجة مرض خطير .. ما هو!

تقارير

احتفال أسطوري مرتقب.. كشف كواليس تتويج تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دموع وقبلات.. فيديو مؤثر لوالدة أردا غولر بعد انتقاله لريال مدريد

أكثر 7 عقد نفسيّة شيوعًا تجمع بين جميع النساء..

مصرية تستغل غياب زوجها وتمارس الجنس مع شقيقه على سريره وهذا مصيرها

تعرف على النظام الجديد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

حبس مقيم استفز الإماراتيين بفيديو في معرض سيارات.. ما الاتهامات الموجهة له؟

معاناة سائقات التوصيل.. رجال عراة وملابس داخلية وتحرش جنسي وطلبات مرعبة!

محمد رمضان مع فتيات عاريات بصورة مثيرة للجدل! (شاهد)

دراسة أميركيّة: مناشف المطبخ والإسفنج أقذر من مقعد المرحاض بـ 200000 مرة

تصرف صادم من إيهاب توفيق في قبر علاء عبد الخالق لحظة الدفن!

فيديو لقائد طائرة يدعو لإنزال 20 راكبا بسبب أوزانهم الثقيلة.. لماذا طلب ذلك؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC