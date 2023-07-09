الملك تشارلز بفقد أعصابه علناََ على زوجته كاميلا (فيديو)

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وطن- وثقت عدسات الكاميرات لحظة فقدان الملك تشارلز ملك بريطانيا أعصابه على زوجته بعد خروجه من سيارته خلال احتفالات تتويجه الاسكتلندي في إدنبرة.

انضم إلى تشارلز وزوجته كاميلا الأمير ويليام وكيت ميدلتون، أمير وأميرة ويلز، في اسكتلندا حيث تم تقديم مجوهرات التاج الاسكتلندي للملك.

ثم حضر أفراد العائلة المالكة مراسم الكنيسة في كاتدرائية سانت جايلز ثم عادوا إلى قصر هوليرود هاوس لمشاهدة حفل طيران احتفالي.

وعندما وصل أفراد العائلة المالكة إلى القصر، التقطت عدسات الكاميرا الملك تشارلز وهو يبدو محبطا بعد خروجه من سيارته حيث بدا وكأنه يشير إلى موظفيه في الوقت الذي ينتظر فيه خروج زوجته كاميلا من السيارة وفقا لما أوردته مجلة “newsweek” الأمريكية.

تم تحميل هذا المقطع على TikTok بواسطة المستخدم the.royal.watcher وحصد على أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

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وفي اللقطات الأخرى، يمكن رؤية ويليام وكيت يخرجان من سيارة رينج روفر التي كانت تتبع تشارلز وكاميلا من خدمة الكاتدرائية. وظهرت إبتسامة على وجه كل من الأمير والأميرة وهما ينتظران مع الملك تشارلز قدوم كاميلا من السيارة.



تلقى الفيديو ما يزيد عن 32000 إعجاب وأكثر من 1300 تعليق، العديد منها عبر عن آرائه حول ردود فعل تشارلز وويليام، حيث قال أحد المستخدمين، متحدثا عن تشارلز:”لديه قدر صغير من الصبر مثلي.”



كان مزاج الملك محط اهتمام العديد من مقاطع الفيديو في الأشهر الأولى من حكمه، والتي بدأت في سبتمبر 2022، بعد وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية.

غضب الملك



بعد يومين من وفاة والدته، تعرض تشارلز لانتقادات بسبب فورة غضب شديدة حدثت خلال مجلس انضمامه في قصر سانت جيمس، حيث كانت هناك صينية من الأقلام في طريقه أثناء توقيعه على وثائق.

شوهد الملك وهو غاضبََا في لقطات إخبارية وهو يشير إلى أحد مساعديه لنقل الأقلام أثناء محاولته التوقيع.



كما وقعت حادثة أخرى بعد أيام عندما كان الملك يقوم بأول زيارة له إلى أيرلندا الشمالية لإحياء ذكرى الحداد على الملكة الراحلة. عند التوقيع على كتاب الزوار في قلعة هيلزبره، تسرب الحبر من قلم مما أدى إلى إحباطه وشعوره بالغضب.



عندما بدأ القلم في تقطير الحبر، صرخ قائلاً: “يا إلهي، أنا أكره هذا القلم”، وهو يسلمه إلى الملكة.

على الرغم من أن تشارلز قد يفقد أعصابه من وقت لآخر، إلا أن المعلقين لاحظوا أن نوبات غضبه قصيرة وعادة ما يعتذر الملك في الأخير.

