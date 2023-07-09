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السلطان هيثم بن طارق في شبابه.. صور نادرة نشرها نجله بلعرب لأول مرة

صور خاصة من حياة السلطان هيثم بن طارق قبل توليه الحكم: من الهوايات إلى المغامرات

كتب فهمي الورغمي
هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
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وطن – قام بلعرب بن هيثم بن طارق، نجل السلطان هيثم بن طارق، بمشاركة مجموعة من الصور الأرشيفية لوالده قبل سنوات من توليه الحكم في عمان عام 2020. هذه الصور تمثل لحظات فريدة في حياة السلطان وتوثق رحلاته وعدداً من مغامراته وهواياته الشخصية.

تشمل الصور المنشورة عبر حساب “بلعرب” عبر “انستغرام” مجموعة متنوعة من المغامرات التي شارك فيها السلطان هيثم بن طارق (67 عاماً) قبل توليه منصب الحكم. وتعكس تطور السلطان كشخصية عمانية متجذرة في تاريخ البلاد.

السلطان هيثم بن طارق
مغامرات السلطان هيثم بن طارق في شبابه

تظهر بعض الصور السلطان هيثم بن طارق وهو يمارس هوايته في الصيد، وأخرى هو يلعب الهوكي.

السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق في صور

فيما كشفت أخرى عن شغفه بزيارة المعالم الأثرية في السلطنة.

السلطان هيثم بن طارق
صور السلطان هيثم بن طارق

من هو بلعرب بن هيثم؟

بلعرب بن هيثم بن طارق، هو النجل الثاني لسلطان عمان الحالي، حيث أن النجل الأكبر للسلطان هو ذي يزن بن هيثم، الذي عيّنه والده ولياً للعهد بموجب تعديل جديد في الدستور العماني.

بلعرب (26 عاماً) والدته هي السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، وله شقيقتان هما: ثريا وأميمة.

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وفي يونيو من العام 2021، أعلن زواج بلعرب بن هيثم وانتشرت صور من حفل عقد قرانه والذي حضره السلطان هيثم، وولي العهد ذي يزن، وأفراد الأسرة الحاكمة وعدد كبير من المسؤولين.

ومنذ وصول السلطان هيثم بن طارق لسدة الحكم عام 2020، عقب وفاة ابن عمه السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد، وهو يسعى للعديد من الإصلاحات في السلطنة عقب حزمة قرارات جريئة اتخذها.

وتظهر ثمار هذه القرارات حاليا على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وداخل الهيكل الإداري للدولة.

المصدررصد وتحرير وطن

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