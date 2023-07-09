أكثر 7 عقد نفسيّة شيوعًا تجمع بين جميع النساء..

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وطن-غالبًا ما يكون لدى النساء سلسلة من العقد النفسيّة، التي تؤثر على احترامهنّ لذواتهنّ ورفاهيتهنّ العاطفيّة. وعلى الرغم من أننا نعلم أن ليس كلّ الناس يعانين من هذه العقد النفسيّة، فإنه ينبغي أن نحاول معالجة ما يحدث على وجه التحديد مع النساء وعقدهنّ النفسيّة الأكثر شيوعًا.

هذا وقد تكون هذه العقد النفسيّة مرتبطة بمظهر النساء الجسدي أو بشخصيتهنّ أو ذكائهنّ أو نجاحهنّ المهني أو حياتهنّ العاطفيّة.

وفيما يلي استعرضت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، أكثر 7 عُقَد نفسية شيوعًا عند النساء وكيف يمكن التغلّب عليها.

1. النساء يعتبرن أنهنّ غير جميلات بما فيه الكفاية

يعتمد هذا النقص على المقارنة مع نموذج الجمال الذي غالبًا ما يكون غير واقعي أو بعيد المنال. تشعر النساء اللواتي يعانين منه بعدم الرضا عن أجسادهن أو وجوههن أو شعرهن أو أي سمة أخرى يعتبرنها معيبة. كما يمكن أن يؤدي هذا النقص إلى تدني احترام الذات أو القلق أو الاكتئاب أو اضطرابات الأكل.

للتغلب على هذه العقدة النفسيّة، من المهم أن تتقبل نفسك كما أنت، وأن تقدر صفاتك الخاصة ولا تتأثر بشرائع الجمال التي يفرضها المجتمع أو وسائل الإعلام. فضلاً عن ذلك، من الملائم أيضًا أن تعتني وتدلل نفسك، ولكن دون استحواذ أو الخضوع لعمليات جراحية أو علاجات تجميلية غير ضرورية، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

2. النساء يعتبرن أنفسهنّ غير ذكيات بما فيه الكفاية

يعتمد هذا النقص على الاعتقاد بأن لدى المرء قدرة فكرية أقل من الآخرين، أو أن الأمر يتطلب المزيد من الجهد لتعلم أو فهم شيء ما.وتشعر النساء اللواتي يعانين منه بالنقص وعدم الأمان أو الخجل من آرائهن أو معارفهن. يمكن أن تحد هذه العقدة النفسيّة من التطور الشخصي أو الأكاديمي أو المهني للمرأة.

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للتغلب على هذه المشكلة، من المهم التعرف على إنجازاتك وقدراتك، بالإضافة إلى المجالات التي تتفوق فيها أو تستمتع بها. من الملائم أيضًا توسيع الثقافة العامة أو القراءة أو الدراسة أو أخذ دورات مهمّة. علاوة على ذلك، من الضروري ألاّ تقارن نفسك بالآخرين أو أن يخيفك الأشخاص الذين قد يبدون أكثر ذكاءً أو استعدادًا.

3. النساء معقّدات من عدم النجاح بما فيه الكفاية

يعتمد هذا المركب على متطلبات تلبية معايير النجاح المهنية التي غالبًا ما تكون عالية جدًا أو غير متوافقة مع الحياة الشخصية. تشعر النساء اللواتي يعانين منه بالإحباط أو عدم الرضا أو الذنب لعدم تحقيق أهداف عملهن أو لعدم موازنة عملهن مع أسرهن أو أوقات فراغهن. هذا المركب يمكن أن يولد التوتر والقلق والاكتئاب أو الإرهاق.

للتغلب على هذا التعقيد ، من المهم تحديد مفهوم النجاح للفرد ، مع مراعاة الأولويات والقيم والرغبات الشخصية.

من الملائم أيضًا تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق ، وكذلك الاحتفال بالإنجازات وتقدير الجهود. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري إيجاد توازن بين العمل ومجالات الحياة الأخرى ، وتكريس الوقت والاهتمام للعلاقات العاطفية والهوايات والراحة.

4. النساء معقدات من عدم إتقانهنّ لدور الأمومة بشكل جيّد

هذا المركب يقوم على الضغط الاجتماعي والثقافي الموجود على دور المرأة كأم. تشعر هؤلاء النساء بالذنب أو القلق أو عدم كفاية لعدم تلبية التوقعات أو المطالب المفروضة عليهن كأمهات. يمكن أن يؤثر هذا المركب على الصحة العقلية والجسدية والعاطفية للنساء وأطفالهن.

للتغلب على هذا التعقيد، من المهم الافتراض أن الأم المثالية غير موجودة، لكن كل واحدة تبذل قصارى جهدها بالموارد والظروف التي لديها.

من الملائم أيضًا تفويض المسؤوليات وطلب المساعدة عند الضرورة ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والدعم مع الأمهات الأخريات. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري أن تعتني بنفسك وتحب نفسك كامرأة ، دون أن تفقد هويتك أو احترامك لذاتك لكونك أماً.

5. النساء معقّدات من أنهنّ غير مريحات بما فيه الكفاية

يعتمد هذا المركب على فكرة أن لديك شخصية مملة أو جادة أو غير جذابة للآخرين. يشعرون بالوحدة أو الرفض أو سوء الفهم لأنهم لا يتناسبون مع المجموعات الاجتماعية أو ليس لديهم الكثير من الأصدقاء. يمكن أن يولد هذا المركب العزلة أو الحزن أو الخجل أو الرهاب الاجتماعي.

للتغلب على هذا التعقيد ، من المهم أن تقدر شخصيتك وأذواقك وتفضيلاتك ، دون التظاهر بأنك شخص آخر. من الملائم أيضًا البحث عن الأنشطة المسلية أو الاسترخاء أو الإثراء ، وكذلك الأشخاص الذين يشاركونك نفس الاهتمامات أو اهتمامات مماثلة.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يكون لديك موقف إيجابي ومنفتح ومتواصل ، دون خوف من الرفض أو الحكم على الآخرين.

6. النساء معقدات من أنهنّ غير مثيرات بما فيه الكفاية

يعتمد هذا المركب على عدم الثقة أو الأمن في الجاذبية الجنسية للفرد. تشعر النساء اللاتي يعانين منه بأنه غير مرغوب فيه أو خجول أو غير راضٍ عن حياتهن الجنسية. يمكن أن يؤثر هذا المركب على احترام الذات والحميمية والعلاقة كزوجين.

للتغلب على هذا التعقيد ، من المهم معرفة وقبول جسد المرء ، وكذلك استكشاف والتعبير عن الحياة الجنسية للفرد. من الملائم أيضًا أن تعتني بصحتك الجسدية والعقلية ، وممارسة الرياضة ، وتناول الطعام بشكل جيد ، والاسترخاء. بالإضافة إلى ذلك، من المهم التواصل مع الشريك، والتعبير عن الرغبات والاحتياجات والتخيلات الجنسية ، وكذلك الاستماع واحترام رغبات الشخص الآخر.

7. النساء معقّدات من عدم قدرتهنّ على اكتساب الاستقلالية بشكل كافي

يعتمد هذا المركب على الاعتماد العاطفي أو الاقتصادي على شخص آخر ، سواء كان ذلك شريكًا أو عائلة أو أصدقاء. تشعر النساء المصابات به بالعجز أو الضعف أو عدم الاكتمال دون دعم أو موافقة الآخرين. هذا المركب يمكن أن يولد انعدام الأمن ، تدني احترام الذات ، الخوف من الهجر أو العلاقات السامة.

للتغلب على هذا التعقيد ، من المهم تطوير الاستقلالية الشخصية واتخاذ قراراتك الخاصة وتحمل العواقب. من الملائم أيضًا تقوية احترام الذات وتقدير صفاتك وقدراتك. من ناحية أخرى ، من الضروري إقامة علاقات صحية ومتوازنة ، تقوم على الاحترام والثقة والحرية.