أجرى 40 عملية تجميل ليشبه ريكي مارتن.. لكن أصبح يشبه شخصًا آخر

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وطن-لا شكّ في أن ريكي مارتن، يُعتبر أحد أشهر الفنانين في العالم، وهو أيضًا أحد أكثر الرجال جاذبية أيضًا. لهذا السبب، يخضع الكثير من الناس لعمليات تجميل مكلفة ليشبهوه.

في هذا السياق، انتشرت أخبار هذا الأسبوع عن رجل يدّعي أنه خضع لأكثر من 30 عملية جراحية تجميلية بهدف ليبدو مثل المغني ريكي مارتن. لكن، لم تكن النتيجة مثل ما كان يتوقعها: لقد أصبح يُشبه السياسي الإسباني غابرييل روفيان، ناهيك بأنه يعاني من شلل في الوجه.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانيّة، فإن المؤثر الأرجنتيني فرانسيسكو إيبانيز، اعترف علنًا بأنه خضع لمثل هذا العدد من التدخلات التجميليّة لأن “العديد من الناس أخبروه سابقًا أنه يشبه النجم ريكي مارتن”. بيد أن التحول كان جذريًا لأنه، بالإضافة إلى تغيير مظهر وجهه تمامًا، فقد أكثر من 100 كيلوغرام من وزنه.

ولسوء الحظ، نتيجة للعديد من العمليات التجميليّة (الأنف والذقن والشفتين وما إلى ذلك)، يعاني فرانسيسكو إيبانيز، الآن من شلل في الوجه، ويبدو أنه لم يختر جراحًا جيدًا. حيث قال: “وقعت في أيد غير أمينة، أعاني من شلل بسيط بسبب كسر عصب،عندما ذهبت لإجراء عملية جراحية في أنفي وذقني. والآن أشعر بنصف وجهي، ولا أشعر بأنفي، ولا بذقني، لقد كسر الطبيب عصبًا أفقد أعضائي هذه الحركة”.

ووفق ما رجمته “وطن“، حلّ فرانسيسكو إيبانيز ضيفًا في برنامج تلفزيوني أرجنتيني شهير للتنديد بما قام به الطبيب والعيادة، والأضرار التي يعاني منها. وقال في هذا الصدد: “كنت حزينًا للغاية. ووقعت في يد رجل وعدني بأنه سيفعل ما بوسعه لأشبه ريكي مارتن، كما منحني الأمل. واجهت الكثير من المشاكل بعد ذلك إلى درجة أنني قابلت طبيبًا آخر، وقد اعتنى بي طوال هذا الوقت لمساعدتي في ترميم وجهي. ولقد اضطر إلى إزالة شفتي مؤخرًا”.

وختامًا، أكّد المؤثر الأرجنتيني فرانسيسكو إيبانيز، إلى أنه سيعود إلى حياته الطبيعيّة قريبًا جدًا. وعلى الرغم من النتيجة، فهو يعتقد أنه بالفعل يشبه ريكي مارتن، بل إنه يبدو أفضل منه. ومع ذلك، بناءً على التعليقات على الشبكات الاجتماعية، لا يزال الإسبان يعتقدون أنه يشبه غابرييل روفيان.

‼️PARECIDOS?! O argentino Francisco Mariano Javier Ibanez, já se submeteu a mais de 30 cirurgias plásticas para se parecer com o cantor Ricky Martin. Segundo Fran revelou em entrevista ao Ciudad Magazine, os amigos lhe diziam que ele e o portorriquenho eram parecidos fisicamente. pic.twitter.com/dhJZG4SVR3 — Nana Rude (@nanarude) June 28, 2023