السبت, يوليو 8, 2023
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حياتنا

10 أشياء لم تكن تعرفها عن الطائرات ومضيفات الطيران

"لا يقتصر دور قائد الطائرة على اختيار الطعام أو قيادة الطائرة فحسب".

كتب معالي بن عمر
مضيفات الطيران
10 أسرار حول المضيفات والطائرات
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وطن-كشفت مضيفة طيران عن أسرار متعدّدة لم تكن تعرفها عن مضيفات الطيران والطائرات، خلال فترة عملها والتي عادة ما تجذب انتباه الناس.

في الحقيقة، تحدث الكثير من الأمور على متن الطائرة لا يعلم بها الركاب الذي يكونون في عجلة من أمرهم للوصول إلى وجهاتهم، فبينما ينشغل المسافرون بأمورهم الخاصة يفوتهم الكثير مما يحدث على الطائرة.

إلا أن طاقم الطيران المؤلف من القبطان ومساعديه ومضيفات الطيران يعلمون بكل ما يجري، وفي هذا السياق، استعرض موقع “أثول ميستيكو” الإسباني، 10 أشياء ربما لم نكن نعرفها عن الطائرات ومضيفات الطيران.

  • مضيفات الطيران لا يُغلقون هواتفهم دائمًا

هل يتعين عليك حقًا إيقاف تشغيل هاتفك المحمول للإقلاع والهبوط؟ من الناحية الفنية، يجب وضع الهواتف المحمولة في وضع الطائرة لتجنب التداخل اللاسلكي، ولكن لكي نكون صادقين، في كثير من الحالات، حتى طاقم الطائرة عادة ما يترك هواتفه في وضع الاشتغال. علاوة على ذلك، فإن الإقلاع والهبوط هما الأوقات المفضلة للطاقم للتحقق من حسابهم على الـFacebook.

مضيفات الطيران لا يُغلقون هواتفهم دائمًا
مضيفات الطيران

  •  غالبًا ما يعمل المضيفات”مجانًا”

في معظم الحالات، لا تبدأ شركات الطيران في خلاص رواتب المُضيفات حتى تُغلق أبواب الطائرة، وهو الوقت الذي تبدأ فيه الرحلة تقنيًا.

  • قيلولة على متن الطائرة

يتساءل الجميع كيف يدير الطاقم العمل خلال رحلة مدتها 12 ساعة بينما لا يزال مبتسماً، الإجابة بسيطة: في معظم الرحلات الطويلة، توجد غرفة صغيرة مخفية بها أسرّة بطابقين حيث يمكن لأفراد الطاقم أخذ قيلولة في منتصف الرحلة. لذلك لا تتفاجأ إذا وجدت مضيفة في بيجامة في طريقك إلى الحمام.

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  •  يمكن فتح الحمام من الخارج

إذا ذهبت إلى الحمام في أي وقت وبدا وكأن هناك شخص بالداخل أمضى وقتًا طويلاً، اعلم أنه ربما لا يوجد أحد بالداخل وقد قام الطاقم بإغلاقه من الخارج لمنعك من استخدامه. انظر في المرة القادمة التي تصعد فيها على متن طائرة وسترى أن علامة “الدفع” الصغيرة هي في الواقع غطاء لمزلاج مخفي.

الطعام الذي نقدمه على متن الطائرة تم طهيه مسبقًا وتجميده، لإعادة تسخينه في فرن الطائرة
يُضاف إلى طعام الطائرة الكثير من الملح

  •  البطانيات لا تُغسل دائما

إذا كنت على متن طائرة، فستتساءل لا محالة، لماذا توضع بعض البطانيات في كيس بلاستيكي والبعض الآخر دونها. في الحقيقة، الإجابة بسيطة: في العديد من شركات الطيران، يتم استخدام نفس البطانيات في نفس الرحلة وفي رحلة العودة. وتقولمضيفة الطيران، “صدقوني، من المؤكد أنكم لا تريدون أن تعرفوا الأشياء التي رأيت الركاب يفعلونها بالبطانيات. لذا إذا كنت مكانك، فسأحرص على عدم استعمالها”.

  •  الملح

الطعام الذي يُقدّم على متن الطائرة تم طهيه مسبقًا وتجميده، لإعادة تسخينه في فرن الطائرة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأطباق على كميات كبيرة جدًا من الملح للتعويض عن فقدان براعم التذوق عند الطيران.

  •  المرحاض أنظف من طاولتك

لا شكّ في أن حمامات الطائرة من أقذر الأماكن في الطائرة، علاوة على ذلك، من المؤكد أنك وجدت علكة عالقة في المقعد الأمامي. ولكن ما قد لا تعرفه هو أن حوض المرحاض ربما يكون أنظف من الطاولة القابلة للطي حيث تأكل، حيث لا يتم تنظيفها عادةً بعد كل رحلة ويصر بعض الآباء على استخدامها لتغيير الحفاضات. لذا في المرة القادمة، قد ترغب في مسحها قبل النوم عليها.

حمامات الطائرة من أقذر الأماكن على الطائرة
مرحاض الطائرة

  • لا يأكل قائدا الطائرة نفس الشيء

لتجنب المعاناة من التسمم، لا يأكل الطياران نفس الشيء أبدًا. فعادة ما يختار القائد خيارًا واحدًا ويأكل القائد الأول الخيار المتبقي.

  •  القائد ملك

لا يقتصر دور قائد الطائرة على اختيار الطعام أو قيادة الطائرة فحسب، فبمجرد إغلاق الأبواب يُعتبر هو الشخص الذي يمكنه أن يأمرك بضبط النفس أو أن يقرر الالتفاف إذا كان شخص ما مريض جدًا. كما يمكنه أن يمنح شخصًا على وشك الموت آخر أمنياته.

  •  شاي أم قهوة؟

في المرة القادمة التي تسمع فيها هذا السؤال، قد تفكر مرتين قبل قبوله، لأن الماء المستخدم في الطائرات لصنع القهوة والشاي مصدره نفس خزان الماء الموجود في الحوض. خزان لا يعرف أحد ما إذا كان قد تم تنظيفه من قبل أم لا.

الماء المستخدم في الطائرات لصنع القهوة والشاي يأتي من نفس خزان الماء الموجود في الحوض
السفر
المصدرأثول ميستيكو-ترجمة وتحرير وطن

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