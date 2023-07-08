السبت, يوليو 8, 2023
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حياتنا

ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بهذا التصرف.. هل تعيش قصة حب ؟! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بهذا التصرف.. هل تعيش قصة حب ؟! (فيديو)
ياسمين صبري
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وطن– أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري شكوكاً حول ارتباطها، بعد ظهورها بطريقة غريبة، تدل على أنها تعيش حالة حب.

ونشرت ياسمين صبري فيديوهات عبر خاصية الستوري في حسابها على انستجرام، وهي ترتدي روب الاستحمام، وتقف أمام المرآة وتضع الماكياج.

قربك يتاخد دوا

وأعادت ياسمين نشر نفس المقطع من زاوية أخرى، وكانت تبتسم بطريقة رومانسية مع أغنية “خلص على قلبي”، للفنان عمرو دياب.

وتقول كلمات المقطع الذي نشرته ياسمين: ” قربك يتاخد دوا.. من غير ما اسأل دكتور..غيرك عندي ولا الهوا.. لا هلف معاك ولا أدور”.

هذا وقد نشرت ياسمين محادثة طريفة بينها وبين أحد معجبيها الذي أرسل لها إيموجي لكتاكيت وكتب لها “لو سمحت بس معلش سوري.. الكتاكيت طلعوا يجروا مني دخلوا عندك ممكن بس تهشيهم.. تعبوني والله من كتر الجري وراهم”.

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وعلقت ياسمين بإيموجي ضاحك على المحادثة.

ياسمين ترد على تشبيهها بجورجينا

في سياق آخر، ردت ياسمين لأول مرة على اتهامات تقليدها لشريكة كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز.

وقالت ياسمين في مداخلة ببرنامج “إي تي بالعربي: “في 2015 كنت أبتديت أتشهر ساعتها شبهوني بكيم كارداشيان.. لأن كيم كانت هي اللي في الصورة، دلوقتي هما نقلوا لا هي بتقلد جورجينا.. أنا نفس الست بس غيروا هما أنا بقلد مين”.

وتابعت: “مش مشكلة اللي يقول يقول.. المشكلة مش من عندي المشكلة في اللي بيعلق وينتقد”.

وأوضحت ياسمين أنها لا ترى إهانة في هذا الاتهام. مردفة: “لما مبيكونش فيه حاجة تتقال هو دا اللي بيتقال..يؤسفني إحنا في البلاد العربية أحيانا بنتخيل أن الشيء الأجنبي قيمته أعلى، مبنشوفش يمكن قيمة نفسنا أعلى”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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