هل تلقى الدكتورة يومي مصير مروة راتب بعد هذا الفيديو الصادم؟

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وطن- أثارت المودل وخبيرة التجميل اللبنانية المقيمة في السعودية وتتنقل بينها وبين الإمارات “يمنى خوري”، المعروفة لدى متابعيها باسم “دكتورة يومي”ـ الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد نشرها مقطع فيديو سخرت فيه من الرجال وأساءت لهم، بنفس طريقة المشهورة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب.

الفيديو الذي نشرته دكتورة يومي على حسابها في سناب شات، تفاعل معه كثيرون وشاركه العشرات وخاصة مقطعاً منه مدته 10 ثواني تقول فيه حرفياً :”اي هيك كلو رايح.. المثل اليوم بيقول الرجال مثل الخدامة بأي لحظة بيهرب”.

الدكتورة يومي تسير على خطى مروة راتب

الإساءة في مقطع الفيديو المشار له، شملت الرجال وجزء كبير من النساء اللواتي يمتهن التنظيف والأعمال المنزلية كوظيفة يومية بمقابل (أشارت لهن بمصطلح الخدامة)، على حد وصف الكثيرين.

على خطى مروه راتب التي تم سجنها بالامارات لاساءتها للرجال المشهورة اللبنانية ( يومي ) تكرر نفس الاساءة ضاربه بالانظمة والقوانين عرض الحائط ⁉️#مشاهير_الفلس pic.twitter.com/Ecrt20motf — سعد شيبان الغامدي MBS (@_zilzall1) July 8, 2023

هل تواجه دكتورة يومي السجن؟

سؤال طرحه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن مقطع الفيديو خاصتها جاء بعد أيام من حكم قضائي صارم صدر في دولة الإمارات ضد “مؤثرة” ومشهورة سناب سورية الجنسية مقيمة على أراضيها.

حيث قضت محكمة جنايات أبوظبي، الخميس، بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد من البلاد لمقيمة سورية بتهمة إثارة خطاب الكراهية، وبينما ألمح الحكم لاسمها بالحروف الأولى منه “م.ر.ع” أكد العديد من النشطاء أن المؤثرة المقصودة هي المشهورة مروة راتب.

ابو ظبي : السجن خمس سنوات للمشهورة مروة راتب وتغريمها 500 الف درهم وإغلاق حسابها والإبعاد عن الدولة بعد إساءتها للرجال وللعمالة وتحريض النساء .#مروه_راتب pic.twitter.com/3rhNnVdogo — MIX NEWS (@Various__news) July 6, 2023

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وصدر الحكم على إثر بث راتب مقطعا مصورا عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة.