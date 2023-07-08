السبت, يوليو 8, 2023
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نوع من الآباء يمنع أطفالهم من النمو والنضوج بشكل سريع.. فهل أنت منهم؟

"للآباء دور أساسي في نمو أطفالهم، لكن يجب أن يعرفوا متى يتدخلون ومتى يسمحون لهم بالتصرف بمفردهم".

كتب معالي بن عمر
الآباء ودورهم في نضوج الأطفال
الآباء ونضوج الأطفال
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وطن-يهتم العديد من الآباء بشأن نمو أطفالهم ويريدون أن يكونوا سعداء ومستقلين وناجحين. ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يكون لأفعالهم تأثير معاكس، ما يؤخّر عملية نضج الأطفال.

فيما يلي استعرض موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني، بعض الأمثلة على السلوكيات التي يمكن أن تمنع الأطفال من النضوج بشكل أسرع.

السلوكيات التي يمكن أن تمنع الأطفال من النضوج بشكل أسرع.
نضج الأطفال

المبالغة في حمايتهم

يخشى بعض الآباء من أن يعاني أطفالهم أو يواجهون صعوبات، وبالتالي فإنهم يفرطون في حمايتهم من خلال حلّ جميع مشاكلهم، ويتجنبون أي إحباط أو خيبة أمل يمكن أن يتعرضوا لها، ويمنعونهم من المخاطرة أو تحمّل المسؤوليات. وهذا من شأنه أن يجعل الأطفال غير مسؤولين ومرنين.

وعلى سبيل المثال، هناك آباء لا يسمحون لأطفالهم بالذهاب إلى المدرسة بمفردهم، أو يقومون بواجبهم المنزلي، أو يشترون لهم كل ما يطلبونه أو يدافعون عنهم دائمًا أمام المعلمين أو زملاء الدراسة.

السيطرة عليهم

يريد الآباء أن يلبي أطفالهم توقعاتهم، بحيث مع معاييرهم، ناهيك بأنهم يفرضون أذواقهم وآرائهم وقيمهم وقراراتهم عليهم. إنهم يضغطون عليهم لدراسة ما يريدون، ويجبرونهم على التواصل مع الأشخاص الذين يوافقون عليهم، واتباع المسار الذي وضعوه لهم. يمكن أن يتسبب هذا في أن يصبح الأطفال خاضعين وغير مبدعين.

على سبيل المثال، هناك آباء يجبرون أطفالهم على ممارسة رياضة أو نشاط لا يحبونه، ويمنعونهم من تكوين أصدقاء من دين أو ثقافة أخرى، أو يختارون المهنة التي يجب أن يتبعوها، أو يمنعونهم من التعبير هويتهم الجنسية أو الجنسية، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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اعتبارهم أطفالا مهما كبروا

هناك آباء لا يقبلون أن يكبر أطفالهم ويتغيرون، وبالتالي يعاملونهم كما لو كانوا صغارًا. يتحدثون إليهم بنبرة طفولية، ويقومون بالأعمال الروتينية عنهم، ويشترون لهم الملابس أو الألعاب التي لا تتناسب مع أعمارهم، ويحرمونهم من فرصة التعبير عن رأيهم أو شخصيتهم. يمكن أن يتسبب ذلك في أن يصبح الأطفال غير ناضجين وغير مسؤولين وغير مستقلين تمامًا.

على سبيل المثال، هناك آباء يستمرون في اختيار الملابس لأطفالهم كما لو كانوا صغارًا، ويقومون بإعداد وجبة الإفطار أو وجبة خفيفة لهم كل يوم، ناهيك بأنهم يقدمون لهم حيوانات أو دمى محشوة على الرغم من أنهم في سن المراهقة أو يتحدثون معهم كما لو كانوا لا يفهون شيئًا.

ماذا تفعل لتعزيز نضج الأطفال؟

للآباء دور أساسي في نمو أطفالهم، لكن يجب أن يعرفوا متى يتدخلون ومتى يسمحون لهم بالتصرف بمفردهم. لتعزيز نضج الأطفال، يجب على الآباء:

  • احترم فرديتهم ومعدل نموهم.
  • تحفيز فضولهم وتعلمهم.
  • عزز احترامهم لذاتهم وثقتهم بنفسهم.
  • دعم مصالحهم ومشاريعهم.
  • علمهم القيم والمبادئ.
  • توجيههم وإرشادهم دون فرض أي شيئ عليهم.
  • امنحهم الحرية والاستقلالية ضمن حدود.
  • اسمح لهم بارتكاب الأخطاء والتعلم من أخطائهم.
  • الاعتراف بإنجازاتهم وجهودهم.

بهذه الطريقة، سيتمكن الآباء من مساعدة أطفالهم على النضوج بشكل أسرع وأن يصبحوا أشخاصًا سعداء ومستقلين وناجحين.

هناك آباء يجبرون أطفالهم على ممارسة رياضة أو نشاط لا يحبونه
نوع من الآباء يمنع الأطفال من النضوج بسرعة
المصدرميتي أسومبورسا-ترجمة وتحرير وطن

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