موعد مباراة نهضة بركان ضد الفتح الرباطي والتشكيلة في كأس العرش 2023

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وطن- يلتقي فريق نهضة بركان أمام الفتح الرباطي المثيرة والقوية، الأحد، في منافسات دور نصف نهائي كأس العرش 2023.

وستقام مباراة نهضة البركان والفتح الرباطي، على ملعب (المركب الرياضي لفاس)، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر.

كما وستكون المباراة عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي وفلسطين، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

موعد مباراة نهضة بركان ضد الفتح الرباطي

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً.

مباراتنا القادمة بنصف نهائي كأس العرش أمام الفتح الرياضي، مساء يوم الأحد على ملعب فاس الكبير انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف ليلاً.#ThroneCUP 🟠⚫️⚪️ #GoRSBGo pic.twitter.com/fZKyTN52A8 — RS Berkane (@RSBfootball) July 7, 2023

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين، على قناة الرياضية المغربية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12683، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

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معلق مباراة نهضة بركان ضد الفتح الرياضي

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات كأس العرش 2022-2023 من منافسات دور النصف النهائي، المعلق خليل فايد.

تشكيلة نهضة بركان ضد الفتح الرباطي

وسيدخل المدرب أمين الكرمة، المباراة القوية أمام منافسه الفتح الرباطي، في منافسات دور نصف نهائي كأس العرش 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: حمزة همياني أكبي.

دفاع نهضة بركان: إيسوفو دايو، حمزة الموساوي، حمزة الركراكي، عبد الكريم باعدى.

خط الوسط: كامارا، آدما با، بكر الهلالي، يوسف الفحلي.

مركز الهجوم: فيكتوريان اديبايور، تويسيلا كيسيندا (جبريل واتارا).

ترتيب الفريقين في الدوري المغربي

وأنهى نهضة بركان الموسم الماضي في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المغربي الممتاز برصيد 44 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر المتوج باللقب الجيش الملكي برصيد 67 نقطة.

وجاء الفتح الرباطي في المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 55 نقطة.