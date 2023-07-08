مسؤول الطيران العماني يتهرب من الإجابة عن أهم سؤال في عقد رعاية تشيلسي! (شاهد)

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وطن – تهرب د.خالد البلوشي، مدير أول الشؤون الحكومية بالطيران العماني، من الرد على ما وصف بأهم سؤال طرحته الصحافة حول قيمة العقد المبرم مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأعلن الطيران العماني الناقل الوطني لسلطنة عمان، عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

ويتم بموجب الرعاية، منح الطيران العماني صفة شريك الطيران العالمي لنادي تشيلسي الإنجليزي مدة السنوات الثلاث المقبلة.

مسؤول الطيران العماني يتهرب من الإجابة عن قيمة العقد مع تشيلسي!

لكنّ “البلوشي” تهرّب من الإجابة على سؤالي صحفية عمانية، خلال حديثه للصحفيين عن تلك الرعاية. وحينما كررت الصحفية السؤال عليه، اكتفى بالقول إن “هناك فوائد جمة ستعود على السلطنة”.

مسؤول الطيران العماني يتهرب من الرد على أهم سؤال طرحته الصحافة حول قيمة العقد المبرم مع نادي تشيلسي. pic.twitter.com/GNyftRxOyO — تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) July 8, 2023

ويصنَّف نادي تشيلسي ضمن الأندية الأعلى تصنيفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعد أحد أشهر دوريات كرة القدم وأكثرها متابعةً، مع جمهور موسمي يزيد على 3 مليارات حول العالم.

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هل سيكون شعار الطيران العماني على قمصان نادي تشيلسي؟

وحول إمكانية أن تحمل قمصان نادي تشيلسي شعار الطيران العماني، قال “البلوشي”: “بالنسبة لقميص نادي تشيلسي ليس في البرنامج في الوقت الحالي؛ العلاقة القائمة حاليًا على وجود شعارات النادي والطيران العماني على الطائرة”.

وتابع أنّ “لاعبي تشيلسي المشاهير سيأتون إلى سلطنة عمان للترويج لمحافظات وولايات السلطنة”.

وذكر انّ مضيفي الطيران العماني سيتواجدون في ساحة الملاعب قبل بداية أي مباراة.

د.خالد البلوشي، مدير أول الشؤون الحكومية بالطيران العماني: @omanair 🔴 هل سيكون شعار #الطيران_العماني على أقمصة نادي #تشيلسي؟ ♦️"بالنسبة لقميص نادي #تشيلسي ليس في البرنامج في الوقت الحالي،؛ العلاقة القائمة حاليًا على وجود شعارات النادي والطيران العماني على الطائرة"… pic.twitter.com/eKmuooGWrw — Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) July 6, 2023

بينما قال المهندس عبدالعزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني: “نحن فخورون جدًّا بهذا التعاون الرفيع المستوى الذي يتيح لنا فرصة كبيرة للترويج لسلطنة عمان وجمالها الطبيعي وثقافتها الغنية وضيافتها الاستثنائية، لقاعدة جماهير تشيلسي الواسعة الذين يفوق عددهم أكثر من 135 مليونًا من المعجبين والمتابعين، ويتوزع 85٪ منهم في الأسواق الدولية”.