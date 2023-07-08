ليس الريف السويسري.. ما تراه بالفيديو مكان ساحر في عُمان وإليك موقعه

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وطن- يعد “وادي عربوت” التابع لنيابة قيرون حيرتي بولاية “صلالة” من أجمل المواقع السياحية وأماكن الاصطياف في سلطنة عمان، لما يمتاز به من طبيعة آسرة تجمع السهل بالجبل ومروج خضراء تمتد على مسافة 10 كم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للموقع الذي بدا كغابة كثيفة وتتلون تكويناته الجغرافية لترتسم للناظرين كأنها لوحات فنية نادرة الوجود أشبه بالريف النمساوي.

وادي عربوت في سلطنة عمان

وعدا مرتفعات الوادي وأعماقه السحيقة يتمتع الموقع بوجود حيوانات برية مختلفة، مثل النمر العربي وحيوان الوبر ،والطيور المختلفة.

كما يتمتع وادي عربوت ذو الطبيعة الساحرة بالعديد من المقومات السياحية التي تجعل منه موقعا مميزا للغاية على مستوى المواقع السياحية في محافظة ظفار.

وادي عربوت | محافظة #ظفار 🍃 الطبيعية الخلاّبة التي تأسر الإفئدة😍🌨️

تصوير هيثم تبوك pic.twitter.com/RnoqbIDiZF — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) July 8, 2023

وفي سياق التعليقات على هذا المشهد الخلاب الساحر، أفاد نشطاء عمانيون أن الكثير من الناس باتوا لا يعرفون الوادي لعدم وجود طريق معبد أو ترابي للمركبات، بعد أن غيَّر المنخفض المداري الأخير، الذي هطل في شهر مايو الماضي، من معالم الطريق، فأعادها إلى مسلك وعر يصعب السير فيه.

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ويعد وادي عربوت بمثابة محمية فريدة، مفروشة بالمروج الخضراء، تمتد إلى عشرة كيلومترات وبعرض يزيد على كيلومتر.

ويتطلب الوصول إليه النزول من قمة منطقة “عرم “، سيرًا على الأقدام مع أخذ الحيطة والحذر أثناء المرور في المسالك الوعرة الضيقة والمنزلقة.

خصوصية مميزة

وأفادت صحيفة “عمان” المحلية في تقرير سابق لها عن وادي عربوت أن هذه الميزة أعطت المكان خصوصية حافظت عليه من العبث، وأبقت على مقوماته الطبيعية التي تتمثل في كثافة الأشجار النادرة في هذا المكان، فهو غابة كثيفة ومزرعة فسيحة، وعلى امتداد البصر يكسو هضباته بساط عشبي أخضر، وتلون جنباته تكوينات جغرافية، وصخور عملاقة أشبه بالمنحوتات، ترسم للناظر لوحات فنية، نحتتها عوامل التعرية.

ووفق الناشط “ناجي بن بريك اليافعي” فإن صعوبة الوصول إلى هذا المعلم السياحي بسبب لزوجة التربة والضباب الكثيف في فصل الخريف، فهو يصلح لسياحة المغامرات الخلوية، التي تخلق نوعاً آخر من الحياة الهادئة في أحضان الطبيعة بشرط وجود مرشد سياحي ملم بطبيعة المنطقة، والاتجاهات.

#وادي_عربوت التابع إلى نيابة #قيرون_حيرتي في ولاية #صلالة موقع سياحي مميز، ذو رياض ومروج خضراء، مثير للإعجاب والدهشة، يمتد بطول عشرة كيلو متر، وبعرض يزيد عن كيلو متر، معالمه خفية على السياح، لا يعلمها الكثير من الناس، لعدم وجود طريق معبد أو ترابي للمركبات، ويتطلب الوصول إليه… pic.twitter.com/phuPMFJr2e — نَاجِي بْن بَرِّيِّكَ الْيَافِعِيِّ (@nanalyafai) July 7, 2023

وبحسب المؤشرات السياحية زار سلطنة عمان خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023، حوالي مليون و548 ألفاً و630 زائراً بزيادة 95،1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.