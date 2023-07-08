كم يحتاج الأهلي للتتويج باللقب؟!.. إليكم جدول الدوري المصري 2023

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وطن- يُحافظ فريق الأهلي القريب من التتويج باللقب لهذا الموسم، على صدارة جدول الدوري المصري 2023، بعد فوزه الأخير في الجولة ال24 المؤجلة على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين دون مقابل.

ويحتاج المارد الأحمر الأهلاوي 5 نقاط فقط، من أجل حسم لقب ال43 في مشواره الكوري في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

فيما يواصل غريمه التقليدي الزمالك حامل اللقب السابق، الحفاظ على المركز الثالث من جدول الترتيب بعد فوزه على فيوتشر بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في مباراة مثيرة قوية بين كلا الفريقين في الدوري الممتاز.

الدوري المصري 2023

وسيلتقي فريق الأهلي المتصدر أمام الغريم التقليدي الزمالك، الخميس، في الجولة ال31 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب ( ستاد القاهرة) الدولي. وستكون المباراة الحاسمة للمارد الأحمر في حصد لقب الدوري لهذا الموسم.

كما وقدم الأهلي المصري المستوى الرائع خلال الموسم على الصعيد البطولات المحلية والقارية، حيث تمكن من حصد 4 ألقاب. لعل أبزرها دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي للمرة ال11 في تاريخه.

جدول الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب جدول الدوري المصري 2023، قبيل مباراة القمة النارية المؤجلة بين الأهلي والزمالك من منافسات الجولة ال31 المؤجلة، كما يلي:

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الأهلي 75 نقطة.

بيراميدز 67 نقطة.

الزمالك 59 نقطة.

فيوتشر 58 نقطة.

المصري البورسعيدي 44 نقطة.

المقاولون العرب 43 نقطة.

إنبي 42 نقطة.

الاتحاد السكندري 42 نقطة.

فاركو 41 نقطة.

سموحة 36 نقطة.

البنك الأهلي 35 نقطة.

سيراميكا كليوباترا 34 نقطة.

الإسماعيلي 34 نقطة.

طلائع الجيش 33 نقطة.

نادي أسوان 33 نقطة.

الداخلية 32 نقطة.

حرس الحدود 21 نقطة.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الدوري المصري الممتاز مع نهاية الجولة ال34، الأربعاء، بمواجهة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في ال12 من شهر يوليو/ تموز الجاري.