كريستيانو رونالدو يرتدي زي المنتخب النسائي.. لماذا؟ (شاهد)

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وطن- في لفتة تضامنية وتشجيعية منه ومن زملائه، أقدم كريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي لكرة القدم ونادي النصر السعودي، على ارتداء زي المنتخب النسائي لبلاده تشجيعا له قبل البدء في خوض بطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية.

ونشر حساب المنتخب البرتغالي على “انستغرام” مجموعة من الصور لرونالدو وزملائه وهم يرتدون زي المنتخب النسائي تشجيعا لهم قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا بأيام.

وتشارك البرتغال عبر منتخبها النسائي للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم، حيث قبل ذلك، كانت قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى نسخة ٢٠١٩، عندما احتلت المركز الثالث في المجموعة السادسة، خلف بلجيكا وإيطاليا.

تأهل المنتخب البرتغالي بعد خوض 13 مباراة شاقة

وقطع المنتخب النسائي للبرتغال مشواراً شاقاً وطويلاً لتحقيق حلم المشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣.

وخاض المنتخب ١٣ مباراة بين دور المجموعات، وملحق كأس الأمم الأوروبية للسيدات UEFA والملحق القاري لكأس العالم، الذي أقيم في فبراير/شباط الماضي في نيوزيلندا.

انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات في 10 يوليو

يشار إلى أن كأس العالم للسيدات 2023 التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا في الفترة من 10 يوليو إلى 20 أغسطس هي النسخة التاسعة من البطولة وتعتبر النسخة الأولى التي سوف يشارك فيها 32 منتخباً بدلاً من 24.

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و كأس العالم للسيدات هي بطولة دولية لكرة القدم تقام كل أربع سنوات وتتنافس فيها المنتخبات الوطنية النسائية التابعة للرابطات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

الفائز باللقب السابق

وكانت فرنسا قد استضافت النسخة السابق والتي توج بها منتخب الولايات المتحدة للمرة الرابعة وللمرة الثانية على التوالي، وتعتبر سيدات الولايات المتحدة الأكثر تتويجاً بأربعة ألقاب.

توسيع كأس العالم للسيدات

يشار إلى أنه في يوليو/تموز 2019، اقترح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو توسيع كأس العالم للسيدات من 24 إلى 32 فريقًا، بدءًا من نسخة 2023، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة جوائز البطولة.

وفي 31 يوليو/تموز 2019، قرر مجلس الفيفا بالإجماع توسيع البطولة إلى 32 فريقًا، تضم ثماني مجموعات من أربعة فرق.