السبت, يوليو 8, 2023
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قطة رابعة مختبئة.. دقق جيدا وستتفاجئ بها في الصورة أمامك

في 4 ثواني فقط.. صاحب النظر الحاد هو من سيمكنه العثور على القطط الأربع

كتب فهمي الورغمي
قطة رابعة مختبئة.. دقق جيدا وستتفاجئ بها في الصورة أمامك
قطة رابعة مختبئة
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وطن- هناك 4 قطط في هذه الصورة، المأخوذة عن موقع (JagranJosh) والتحدي الخاص بك هو اكتشاف القطة المخبأة في هذا الوهم البصري.

والآن..تغلّب على هذا التحدي الصعب في غضون 4 ثوانٍ لتثبت أن لديك قوة بصرية فريدة، ومهارات مراقبة استثنائية، واهتماماً قوياً بالتفاصيل.

وباختصار، سيختبر هذا الوهم البصري الذي أورده الموقع المذكور مستوى ذكائك الإبداعي.

هناك 4 قطط في هذه الصورة. لكن هناك قطة واحدة مخفية بذكاء، رغم أنها على مرأى من الجميع والسؤال هو:

قطة رابعة مختبئة
قطة رابعة مختبئة

هل ستواجه التحدي لاكتشاف القط المخفي في غضون 4 ثوانٍ؟

هل تعلم أنّ رسومات الوهم البصري تُعدّ واحدة من أصعب الصور التي تبدو بسيطة ولكن يصعب حلها.

ولا تنس، شارك هذه الصورة للوهم البصري أعلاه مع عائلتك وأصدقائك وزملائك واختبر قدرتهم على حلّ ألغاز الوهم البصري.

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في الصورة المُرفقة، نرى صورة 3 قطط سوداء اللون. لكن ما نؤكده لك أن هناك 4 قطط في هذه الصورة.

وقتك يبدأ الآن … ثانية واحدة … ثانيتان … 3 ثوان… 4 ثوان …

هل لاحظت القطة مخبأة في الوهم البصري في 4 ثوان؟ إذا فعلت ذلك، فتهانينا! لديك عيون حادة مثل الصقر.

قد يكون لديك معدل ذكاء قويّ. يمكنك بسهولة اكتشاف التفاصيل الصغيرة التي قد يفوتها الآخرون.

البحث عن الإجابة:

إذا كنت لا تزال تكافح للعثور على القطة، فلا داعي للقلق، فقد شاركنا الإجابة أدناه.

إذا نظرت بعناية، يمكنك تحديد القطة الرابعة مخبأة على مرأى من الجانب الأيسر من صورة الوهم البصري هذه.

قطة رابعة مختبئة
قطة رابعة مختبئة
المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن

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