السبت, يوليو 8, 2023
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فيديو مرعب لـ”فرن مندي” تحوَّل لكتلة لهب ونجاة يمني بأعجوبة

الشخص الناجي لم يُصب بأي أذى وهرول بعيدا عن النيران فور حدوث الانفجار

كتب خالد السعدي
فيديو مرعب لـ
انفجار فرن مندي
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وطن- نتشر مقطع فيديو، وُصف بأنها مرعب، يوثق نجاة شخص بأعجوبة من انفجار كبير وقع داخل فرن مندي، فيما كان الشخص على بُعد سنتيمترات من أن تلتهمه النيران.

الفيديو لم يتسنَ لـ”وطن” التعرف على موقع التقاطه لكنه انتشر من قِبل العديد من النشطاء السعوديين على موقع تويتر، وقد أظهر شخصا يمنيا وهو يفتح الفرن، وكان يَهُم بوضع الخروف، إلا أنّ انفجارا مروعا باغته.

وشوهدت نيرانٌ كثيفة تندلع من جراء هذا الانفجار المرعب، فيما اضطر هذا الشخص الناجي لإلقاء الخروف أرضا للنجاة بنفسه.

ولم يُصب الشخص بأي أذى، لكنه ردّد: “الحمد لله سلمنا”، وذلك بعدما كان على بعد خطوة من أن تلتهمه النيران.

عدد اليمنيين في السعودية

يُشار إلى أن الجالية اليمنية تتصدر أعداد الوافدين العرب في السعودية بأكثر من مليون و800 ألف نسمة، وذلك بحسب إحصاءات أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية.

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ففي نهاية مايو الماضي، قالت هيئة الإحصاء السعودية إن عدد سكان المملكة بلغ 32.175.224 نسمة، وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022.

وحلت الجالية اليمنية الترتيب الرابع من بين المقيمين في السعودية، وذلك بعد الجالية البنجلادشية التي حلت في المرتبة الأولى، والهندية التي تربعت في المرتبة الثانية، والباكستانية في المرتبة الثالثة.

المصدرتويتر، وطن

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