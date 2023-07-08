عُمان.. صور حريق مروع كاد يتسبب بكارثة في منطقة استراتيجية

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وطن- كشفت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، أن فرقها في محافظة الداخلية وبإسناد فريق التعامل مع حوادث المواد الخطرة وعدد من أجهزة الإطفاء من محافظة مسقط – تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مواد بترولية بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بولاية سمائل اليوم، السبت.

هيئة الدفاع المدني أوضحت أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، وشددت في الوقت ذاته على أهمية التزام أصحاب المنشآت الصناعية والعاملين بها باشتراطات السلامة الصادرة عن الهيئة.

حريق في مصنع بالمنطقة الصناعية بولاية سمائل

والتي تتضمن تجنب إقامة المباني بمواد غير ثابتة، والالتزام بالصيانة الدورية لأنظمة الإنذار والإطفاء بالمنشأة، والالتزام بتخزين المواد المسموح بها فقط وتوفير مكان مناسب لها.

تمكنت فرق الإطفاء في هذا الوقت من السيطرة على الحريق والقضاء على الشعلة ، وجاري العمل على إخماد الحريق

"عملية التبريد " دون تسجيل إصابات.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف https://t.co/VICoEP8qqO pic.twitter.com/N27Ol2tugk — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 8, 2023

إضافة إلى تدريب العاملين في المنشأة على التعامل مع الحوادث البسيطة، وتعيين مسؤول للأمن والسلامة يشرف على الجوانب المتعلقة بسلامة المنشأة، وتوفير بيئة آمنة لموظفي المنشأة بحيث تضمن سلامتهم.

وفي أحدث بيان لها أكدت هيئة الدفاع المدني بالسلطنة، من تمكن فرق الإطفاء في هذا الوقت من السيطرة على الحريق والقضاء على الشعلة، وجاري العمل على إخماد الحريق “عملية التبريد ” دون تسجيل إصابات.

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وانتشرت صور للحريق المروع في سمائل على مواقع التواصل، أظهرت مدى قوة الحريق الذي كاد يتسبب بكارثة ضخمة لولا تدخل فرق الدفاع المدني في الوقت المناسب.

واستنكر العديد من العمانيين على موقع تويتر ما وصفوه بعدم توفر وسائل الأمان والسلامة في مثل هذه المصانع التي تقع في منطقة استراتيجية هامة.

وحذروا من كوارث قد تقع مستقبلا في حالة نشوب حريق مماثل وخروجه عن السيطرة، قبل أن تدخل فرق الدفاع المدني حيث من اللازم حسب قولهم توفر أنظمة إطفاء ذاتية داخل هذه المصانع والمنشآت.