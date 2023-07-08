السبت, يوليو 8, 2023
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حياتنا

عروس تخلع فستانها وتفاجئ العريس والحضور ببدلة رقص على أنغام “أم كلثوم”!

لم يتضح في الفيديو المتداول جنسية العريس أو العروس أو مكان إقامة حفل الزفاف

كتب أنس السالم
عروس ترقص ببدلة رقص أمام العريس
عروس ترقص ببدلة رقص أمام العريس (متداول)
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وطن – انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، اثار جدلاً واسعاً، وتظهر فيه عروس تخلع بدلة الزفاف، والتي كانت ترتدي تحتها بدلة رقص، وتبدأ بأداء رقص مثير أمامه وأمام المدعوين.

يظهر العريس جالساً على كرسي خشبي، فيما تقف العروس أمامه مرتدية بدلة رقص أبيض عارية، وفاجأت الجميع بأدائها لرقصة على أنغام “انت عمري” لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تشجيع وتصفيق الحضور.

عروس ترقص ببدلة رقص
خلعت العروس غطاءً كانت ترتديه وفاجأت العريس والحضور ببدلة الرقص

ولم يتضح في الفيديو المتداول جنسية العريس أو العروس أو مكان إقامة حفل الزفاف.

لكن الفيديو أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء الناس حول هذا الحدث الغير تقليدي.

عروس ترقص أمام عريسها ببدلة رقص
لم تتضح جنسية العريس أو العروس أو مكان إقامة حفل الزفاف

وكتب أحدهم: “لو الحفل في بلد عربي ما سمح العريس أبدا للظهور بهذا الشكل أمام الجميع”. فيما رجح آخرون أنه في بلد أجنبي خاصة لظهور الحضور بملامح آسيوية.

رقص عروس أمام العريس ببدلة رقص
رقص عروس أمام العريس ببدلة رقص اثار الجدل بين المتابعين

وعن اختيار لحن أغنية لأم كلثوم، رجح الكثير أنها أجنبية لأن الحركات التي تؤديها لا تتلائم مع اللحن.وفق “صدى البلد

المصدرصدى البلد

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