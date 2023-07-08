عروس تخلع فستانها وتفاجئ العريس والحضور ببدلة رقص على أنغام “أم كلثوم”!

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وطن – انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، اثار جدلاً واسعاً، وتظهر فيه عروس تخلع بدلة الزفاف، والتي كانت ترتدي تحتها بدلة رقص، وتبدأ بأداء رقص مثير أمامه وأمام المدعوين.

يظهر العريس جالساً على كرسي خشبي، فيما تقف العروس أمامه مرتدية بدلة رقص أبيض عارية، وفاجأت الجميع بأدائها لرقصة على أنغام “انت عمري” لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تشجيع وتصفيق الحضور.

ولم يتضح في الفيديو المتداول جنسية العريس أو العروس أو مكان إقامة حفل الزفاف.

لكن الفيديو أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء الناس حول هذا الحدث الغير تقليدي.

وكتب أحدهم: “لو الحفل في بلد عربي ما سمح العريس أبدا للظهور بهذا الشكل أمام الجميع”. فيما رجح آخرون أنه في بلد أجنبي خاصة لظهور الحضور بملامح آسيوية.

وعن اختيار لحن أغنية لأم كلثوم، رجح الكثير أنها أجنبية لأن الحركات التي تؤديها لا تتلائم مع اللحن.وفق “صدى البلد“