شرطة الاحتلال تعتقل ناشطا إسرائيليا في القدس بسبب “قبعة الشهيد”.. ما القصة؟

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وطن- اعتقل ناشط إسرائيلي مقيم في القدس المحتلة، وتم احتجازه بسبب ارتدائه قبعة لصورة فلسطيني استشهد على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2021.

واعتقل الناشط ، وهو جيل هامرشلاغ، بعد اتهامه بالتصرف بطريقة اعتبرتها سلطات الاحتلال تعكر صفو السلم العام، وقالت السلطات إنه كان يتصرف بشكل مريب.

وكان على القبعة التي يرتديها هامرشلاغ صورة عاطف حنيشة، وهو مزارع استشهد عن عمر 47 عامًا، من قرية بيت دجن بالضفة الغربية المحتلة، حيث باغتته رصاصة في رأسه في مارس 2021 خلال احتجاج على توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات تم التقاطها من مكان الحادث في ذلك الوقت زملاءه المتظاهرين وهم يحملون هنيشة بعيدا إلى مستشفى في نابلس ، حيث أعلن عن استشهاده بعد وقت قصير من وصوله.

Israeli forces killed Palestinian protester Atef Hanaysha while he was participating in a protest against settlement activity in the occupied West Bank. The Palestinian health ministry said the 45-year-old was shot in the head with live ammunition. pic.twitter.com/gfc2XOOWGJ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 19, 2021

وقال “نوي” ناشط إسرائيلي وصديق هامرشلاغ، إن اعتقال الأخير كان جنونيا، وأضاف في حديث لموقع ميدل إيست آي: “أعتقد أن هذا يمثل تحولًا جديدًا في الطريقة التي تعامل بها الشرطة النشطاء اليساريين الإسرائيليين”.

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وأضاف: “لا أتذكر حالة مماثلة في الماضي حيث تم القبض على شخص بدعوى أن قبعته تحريض على العنف ، إنه جنون”.

القضية منظورة أمام القضاء

ووصلت القضية إلى المحكمة المركزية في القدس، حيث أكد القاضي أن “الأدلة قدمت اشتباهًا معقولاً بالجرائم المنسوبة إليه”.

وصرح القاضي ميشال شارفيت: “من المحتمل أن يؤدي وجوده داخل البلدة القديمة بالقرب من الحرم القدسي أثناء ارتدائه للقبعة المذكورة أعلاه إلى تعكير صفو السلام العام”.

إفراج مشروط

وعرضت الشرطة الإسرائيلية إطلاق سراح هامرشلاغ ، لكن فقط إذا وقّع على شروط تقييدية للإفراج، تنص على أنه لن يتمكن من دخول البلدة القديمة في القدس لمدة 15 يومًا، ودفع غرامة قدرها 2000 شيكل (538 دولارًا)، والعثور على ضامن مقابل 10000 شيكل إضافي (2690 دولارًا).

رفض هامرشلاغ التوقيع على الشروط الكاملة أو مجموعة من الشروط المخفضة التي من شأنها أن تقلل من مدة طرده من المدينة القديمة إلى أسبوع واحد.

وقال للقاضي: “لن أوقع على هذا الشرط، إنه عمل عنف.. لا يوجد أساس للشك ولست على استعداد للاستبعاد ولو لفترة قصيرة.”

وحشية الشرطة

وأدان ناشطون استهداف المتظاهرين السلميين من قبل الشرطة الإسرائيلية باستخدام ما يسمونه “العنف الشديد”.

يقول نوي إنه كانت هناك حملة قمع شديدة على المتظاهرين في الأيام الأخيرة، وأضاف: “عندما نظمنا احتجاجا لصالح إياد حلاق ، كانت الوحشية ضدنا شديدة للغاية ، ودفعوني أنا والآخرين إلى الأرض ، وكانوا عنيفين وعدوانيين للغاية” ، في إشارة إلى شرطة الحدود الإسرائيلية.

وخرجت احتجاجات في القدس قبل أيام، بعد أن برأت محكمة إسرائيلية ضابط شرطة الحدود المتهم بـ”القتل غير العمد”، بعد أن قتل بالرصاص الفلسطيني إياد الحلاق في مايو 2020.

وفقًا لـ”نوي”، غالبًا ما يُفرض على المتظاهرين المعتقلين غرامات وقيود باهظة وغالبًا ما تكون غير متناسبة ولا معنى لها.

وقال: “كان لدينا احتجاج آخر قبل أيام ، وتم اعتقال المزيد من النشطاء. لم تكن ظروف الإفراج منطقية ، وأكثر قسوة مما كانت عليه في السابق”.

ومن شروط الإفراج حظر المشاركة في أي نشاط سياسي لمدة ستة أشهر، ويقول نوي: “القمع ضد النشطاء الإسرائيليين يزداد سوءًا، إنهم [الشرطة الإسرائيلية] يعتقلوننا ويستهدفوننا”.

الاحتجاج على عمليات الإخلاء القسري

سبق أن احتج هامرشلاغ على عمليات الإخلاء القسري في القدس، ففي مايو 2021 ، شارك في مظاهرات ضد عمليات الإخلاء القسري الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وبحسب منظمة العفو الأمريكية ، فقد دفعته القوات الإسرائيلية وركلته ، وألقت قنابل الصوت على المتظاهرين السلميين من مسافة تقل عن 10 أمتار.

وأصيب فلسطينيون في أعقاب الهجوم على المتظاهرين ، كما وصف مصور في مكان الحادث كيف اندفع رجال الشرطة، نحو حشود من الناس الذين كانوا يهتفون سلميا.

هذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها الشرطة الإسرائيلية هامرشلاغ، فقط أظهرت مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على الإنترنت في سبتمبر 2020 ما يبدو أنه تم القبض عليه لعدم ارتدائه قناعًا.

وبحسب الفيديو ، فقد أمضى ليلة واحدة في سجن دارم بعد اعتقاله.