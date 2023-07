شرطة الاحتلال تعتقل ناشطا إسرائيليا في القدس بسبب “قبعة الشهيد”.. ما القصة؟

- Advertisement -

وطن- اعتقل ناشط إسرائيلي مقيم في القدس المحتلة، وتم احتجازه بسبب ارتدائه قبعة لصورة فلسطيني استشهد على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2021.

واعتقل الناشط ، وهو جيل هامرشلاغ، بعد اتهامه بالتصرف بطريقة اعتبرتها سلطات الاحتلال تعكر صفو السلم العام، وقالت السلطات إنه كان يتصرف بشكل مريب.

وكان على القبعة التي يرتديها هامرشلاغ صورة عاطف حنيشة، وهو مزارع استشهد عن عمر 47 عامًا، من قرية بيت دجن بالضفة الغربية المحتلة، حيث باغتته رصاصة في رأسه في مارس 2021 خلال احتجاج على توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات تم التقاطها من مكان الحادث في ذلك الوقت زملاءه المتظاهرين وهم يحملون هنيشة بعيدا إلى مستشفى في نابلس ، حيث أعلن عن استشهاده بعد وقت قصير من وصوله.

Israeli forces killed Palestinian protester Atef Hanaysha while he was participating in a protest against settlement activity in the occupied West Bank.

The Palestinian health ministry said the 45-year-old was shot in the head with live ammunition. pic.twitter.com/gfc2XOOWGJ

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 19, 2021