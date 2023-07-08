سبب وفاة سلطان الكواري.. قطر تنعى فقيدها وبيان مؤثر من نادي السّد

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وطن- تُوفي لاعب كرة القدم القطري، الكابتن سلطان بخيت الكواري، لاعب السد والغرافة السابق، السبت 8 يوليو 2023، حسب ما أعلنت وسائل إعلام قطرية، التي أفادت أيضاً بأنه سيُصلّى عليه، الأحد 9 يوليو الساعة 8 صباحًا في “مقبرة مسيمير”.

ونعى سلطان الكواري، السيد خالد مبارك الكواري مدير إدارة التسويق والاتصال بالاتحاد القطري لكرة القدم وسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

قطر تنعى الكابتن سلطان بخيث الكواري

ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حساباته بمواقع التواصل، نعيا رسميا للكواري.

وجاء فيه:”إنّا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم المغفور له بإذن الله (اللاعب سلطان بخيت الكواري ) لاعب منتخبنا الوطني السابق. ونتقدم إلى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى عزّ وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.”

إنّا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم المغفور له بإذن الله

(اللاعب سلطان بخيت الكواري ) لاعب منتخبنا الوطني السابق. ونتقدم إلى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى عزّ وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. pic.twitter.com/UrfscnXhQI — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) July 8, 2023

وعن سبب وفاة سلطان الكواري، الذي أصاب الوسط الرياضي القطري بحالة من الصدمة الكبيرة، فإنه لم يصدر أي بيان رسمي في هذاا لخصوص سواء من أسرته أو من السلطات القطرية.

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ولكن بحسب بعض التغريدات فإن سبب وفاة سلطان بخيت الكواري لاعب السد والغرافة سابقا ، يعود لصراع مع المرض الذي لم يحددوا طبيعته.

فيما قالت بعض المصادر غير الرسمية أن الكابتن سلطان الكواري تعرض لوعكة صحية ألمت به خلال الأيام القليلة الماضية، ونقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم الا أن حالته الصحية كانت متردية.

وعلى صعيد متّصل، قال نادي السد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: تنعي إدارة نادي السد الرياضي، الكابتن سلطان بخيت الكواري لاعب الزعيم السابق. وتتقدم إلى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى عزّ وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

تنعي إدارة نادي #السد الرياضي، الكابتن سلطان بخيت الكواري لاعب الزعيم السابق. وتتقدم إلى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى عزّ وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/BMjPIT25ny — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 8, 2023

كما نعاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بمسيرة الكواري الرياضية مقدمين خالص العزاء لأسرته وأسرة كرة القدم القطرية.

فكتب “محمد دهام أبو شعيل” ينعيه: “بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).. ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى وفاة اخي سلطان بخيت عيد الكواري.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى وفاة اخي سلطان بخيت عيد الكواري

إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر… pic.twitter.com/2021i31n3T — محمددهام ابوشعيل (@Mohamed2Deham) July 8, 2023

ودعا له “خالد جاسم” بالرحمة والمغفرة: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الجنة..عظم الله اجركم اخوي بوشعيل”.

وكتب “خالد بن مبارك الكواري” في نفس الصدد: “لا حول ولا قوة الا بالله ،، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ،، وعظم الله اجركم واحسن الله عزاكم يا بوشعيل”.

إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الكابتن سلطان بخيت الكواري لاعب ناديي #السد و #الغرافة سابقًا.. وستقام صلاة الجنازة غدًا الأحد بمقبرة مُسيمير نسأل الله له الرحمة والمغفرة وخالص العزاء لأسرة كرة القدم القطرية | #الجسرة_الاخبارية – #قطر pic.twitter.com/pMIrvCmC1P — الجسرة الاخبارية (@aljasranews) July 8, 2023

وأضاف “عجلان عيد العنزي” من جانبه: “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم يا بوشعيل”.