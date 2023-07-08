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ريكي مارتن ينفصل عن زوجه السوري بعد 6 سنوات من الجنس المفتوح (شاهد)

الخيانة لم تكن سبب طلاق ريكي مارتن من زوجه السوري جوان يوسف خاصة أنهما استمتعا لسنوات بزواج مفتوح

كتب رفيف عبدالله
ريكي مارتن ينفصل عن زوجه السوري بعد 6 سنوات من الجنس المفتوح (شاهد)
ريكي مارتن وجوان يوسف
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وطن- أعلن المغني ريكي مارتن، انفصاله عن زوجه السوري جوان يوسف، بعد علاقة استمرت 6 سنوات.

وكشف صديق ريكي مارتن، أن الأخير كان في زواج مفتوح مع السوري جوان يوسف، ورآهما يمارسان الجنس مع أشخاص آخرين.

فقدان الحب والشغف

وأشار الصديق بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل“،  إلى أن ريكي مارتن (51 عاماً)، وجوان (38 عاماً)، انفصلا بسبب فقدان الحب والشغف.

ريكي مارتن
ريكي وجوان وأطفالهما

وأكد الصديق على أن الخيانة لم تكن سبب الطلاق، خاصة أنهما استمتعا لسنوات بزواج مفتوح.

وقال الصديق للصحيفة البريطانية: “مثل العديد من الأزواج، كان لدى ريكي وجوان علاقة مفتوحة طيلة زواجهما.. لكن لم يقع أي منهما في حب شخص آخر. كان الجنس شيئا انخرطا فيه معا وانفصلا عن شركاء آخرين”.

ريكي مارتن
المغني العالمي مع طفلته

4 أطفال

وانتهت علاقة المغني بزوجه السوري ودياً، على أمل مشاركة حضانة أطفالهما الأربعة، التوأم ماتيو وفالنتينو البالغان من العمر 14 عاما، ولوسيا 4 أعوام، ورين 3 أعوام.

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ريكي مارتن
ريكي مارتن وجوان يوسف

وكان ريكي مارتن قد انفصل عن حبيبه السابق مدرب اليوغا كارلوس جونزاليز أبيلا.

وفي 2016، أعلن ريكي رسميا زواجه من الرسام السوري الأصل جوان يوسف بعد فترة طويلة من الشائعات.

المصدرديلي ميل- ترجمة وتحرير وطن

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