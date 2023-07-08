روسيات يدخلن الجزائر بأسماء مزورة واتهامات خطيرة لنظام الأسد.. ما القصة؟

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وطن- شاركت لاعبات روسيات بأسماء مزورة ضمن فريق منتخب نظام بشار الأسد في البطولة العربية بالجزائر، الأمر الذي تسبب كشفه بفضيحة مدوية جديدة للنظام السوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي يضم فيه المنتخب الوطني السوري لكرة الطائرة مجموعة كبيرة من اللاعبات، اللواتي أثبتن تفوقاً وجدارة وشاركن في بطولات سابقة وحصدن أوسمة وجوائز.

فضيحة لنظام الأسد في البطولة العربية بالجزائر

وتستضيف الجزائر النسخة 15 لدورة الألعاب العربية، من 5 إلى 15 تموز الحالي، بمشاركة 3800 رياضي من 18 دولة عربية.

ووفق تقرير مصور لقناة “اورينت” المعارضة كشفت مصادر روسية وأوكرانية عن عملية تزوير ضمن منتخب النظام السوري.

حيث اتضح وجود ملفات لـ 5 رياضيات روسيات ضمن قائمة ما بات يعرف “بمنتخب البراميل”، في إشارة إلى البراميل المتفجرة التي كانت تلقيها طائرات نظام الأسد على رؤوس المدنيين وحصدت مئات الألوف من الأرواح.

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وتم كشف الفضيحة على الموقع الإلكتروني لدورة الألعاب العربية في الجزائر الذي أشار إلى أنه جرى تغيير أسماء اللاعبات وتواريخ ميلادهن.

وتضمنت القوائم السورية السباحة “أناستيا سورمينا” التي غيرت اسمها إلى “إيناس سوركين” ، ولاعبة كرة الريشة “داريا دجيدجولا” ومتسابقتي الدراجات “تاتيانا مالكوفا” و”داريا مالكوفا” ورياضية سباقات ألعاب القوى “كارينا بولودكينا” .

مدير مكتب الرئيس الأوكراني يكشف الفضيحة

وأشار التقرير إلى أن مدير مكتب الرئيس الأوكراني “أندريه يرماك” كشف في تغريدة له الهدف الروسي من ذلك ، مشيراً إلى أن رياضيي روسيا يحاولون تجاوز العقوبات باستخدام جنسية مزيفة لدولة ثالثة بهدف المشاركة في المسابقات الدولية ، لذلك تظاهروا بأنهم سوريون في دورة الألعاب العربية في الجزائر.

ونقلت “أورينت” عن الصحفي الرياضي “عروة قنواتي” قوله إن المستفيد بالدرجة الأولى من هذا التزوير هو النظام، فلدى اللاعبين والرياضيين الروس خبرة ومجال رياضي ولديهم حالة احتكاك وتدريب أكثر من اللاعبين السوريين بكثير.

وأضاف أن بعض الأسماء قد تحصل على تجنيس سوري فعلاً لتشارك في البطولة العربية لغرب آسيا، ويمكن أن تشارك أيضاً في أولمبياد باريس ولكن باسم النظام السوري.

وحول استفادة روسيا من المشاركة تحت راية الأسد قال قنواتي، إن الروس محظورون من المشاركات الرياضية الدولية وفائدتهم من هذا الموضوع ضيقة، ولكن الفائدة الوحيدة أن يبقى اللاعبون الروس في احتكاك دائم ولا يبتعدوا عن المنافسات.

وبدوره نفى رئيس الاتحاد الرياضي التابع للأسد “فراس معلا” وجود أي رياضيين روس في تشكيلة ما بات بعرف بمنتخب البراميل.

وقال في تصريحات صحفية إن هناك رياضيين روس متنافسين في السباحة وكرة الريشة والدراجات، تقدموا إلى الإتحادات الرياضية الدولية للحصول على الجنسية للمنافسة في المنتخبات السورية لكن تم رفضهم.