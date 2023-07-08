السبت, يوليو 8, 2023
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الهدهد

رفع علم إسرائيل في السعودية محتمل وحراسة شخصية لمنتخب الفيفا الإسرائيلي بالرياض

التطبيع الرياضي بين السعودية وإسرائيل ليس إلا فصلاً من فصول طويلة من التطبيع غير المُعلن وغير الرسمي بين الطرفين حتى الآن

كتب فهمي الورغمي
رفع علم إسرائيل في السعودية محتمل وحراسة شخصية لمنتخب الفيفا الإسرائيلي بالرياض
رفع علم إسرائيل في السعودية
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وطن- رغم عدم تطبيقه بشكل رسمي حتى الآن، يُواصل النظام السعودي مدّ أذرع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، وكان آخر تلك الجولات استقبال المملكة منتخب “فيفا” الإسرائيلي الذي سيشارك في قادم الأيام على أرض الحرمين في البطولة النهائية للاعبي “فيفا” التي تستضيفها السعودية على مدى أسبوعين.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وصول الفريق القادم من تل أبيب للسعودية، والمُكون من 3 لاعبين، ومدرب ونائب مدير المنتخب بحسب هيئة البث الرسمية “كان” وصل الى السعودية عن طريق دولة الإمارات ودخل اليها من خلال جوازات إسرائيلية. وجرى هذا بالتنسيق مع منظمة الفيفا المسؤولة عن الحدث.

رفع العلم الإسرائيلي في الرياض
رفع العلم الإسرائيلي في الرياض

رفع العلم الإسرائيلي في الرياض

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الصحفي الإسرائيلي “روعي كايس“، الذي سافر للسعودية لتغطية الحدث، ما قاله له اللاعبون الثلاثة: “سنكون في الفندق وفي مباريات البطولة ، لن نتسكع في الشارع”.

حضور الفريق الإسرائيلي إلى الرياض، الذي وصفه الصحفي روعي كايس بـ “الحدث التاريخي”، من المُرجح حسب تغريدة له على تويتر، أن يكون مرفوقا بـ “عزف النشيد الوطني للاحتلال ورفع العلم الإسرائيلي”.

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تأمين سعودي على أعلى مستوى

نقل موقع “i24news” العبري عن مدير المنتخب المقيم حاليا في الرياض، تسفيكا كوسمين، قوله إنه كان على تواصل مع المسؤولين في الفيفا للتأكد من أن السعوديين سيُدخلون أعضاء دولة منتخب الاحتلال للمملكة للمشاركة في البطولة.

وأوضح أن المنتخب الإسرائيلي، حصل على رسالة الموافقة من الرابطة السعودية للرياضات الألكترونية E-Sports، التي منحته التصريح بالدخول.

وذكر بأن تأمين أعضاء الفريق في السعودية، جرى عن طريق السلطات الأمنية المحلية وحراسة شخصية، وليس عن طريق إسرائيليين.

المصدرتويتر، موقع "i24news" العبري، رصد وتحرير وطن

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