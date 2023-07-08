رفع علم إسرائيل في السعودية محتمل وحراسة شخصية لمنتخب الفيفا الإسرائيلي بالرياض

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وطن- رغم عدم تطبيقه بشكل رسمي حتى الآن، يُواصل النظام السعودي مدّ أذرع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، وكان آخر تلك الجولات استقبال المملكة منتخب “فيفا” الإسرائيلي الذي سيشارك في قادم الأيام على أرض الحرمين في البطولة النهائية للاعبي “فيفا” التي تستضيفها السعودية على مدى أسبوعين.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وصول الفريق القادم من تل أبيب للسعودية، والمُكون من 3 لاعبين، ومدرب ونائب مدير المنتخب بحسب هيئة البث الرسمية “كان” وصل الى السعودية عن طريق دولة الإمارات ودخل اليها من خلال جوازات إسرائيلية. وجرى هذا بالتنسيق مع منظمة الفيفا المسؤولة عن الحدث.

دقت ساعة نهائيات @FIFAe! 🏆 على مدار الـ 14 يومًا المقبلة، ستتنافس أفضل الأندية والدول واللاعبين على المجد في 🇸🇦 الرياض – بدءًا من #FeCWC. لمواكبة كل الأحداث، عليكم متابعة 👇​https://t.co/rTFXJtPCvM — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) July 6, 2023

رفع العلم الإسرائيلي في الرياض

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الصحفي الإسرائيلي “روعي كايس“، الذي سافر للسعودية لتغطية الحدث، ما قاله له اللاعبون الثلاثة: “سنكون في الفندق وفي مباريات البطولة ، لن نتسكع في الشارع”.

حضور الفريق الإسرائيلي إلى الرياض، الذي وصفه الصحفي روعي كايس بـ “الحدث التاريخي”، من المُرجح حسب تغريدة له على تويتر، أن يكون مرفوقا بـ “عزف النشيد الوطني للاحتلال ورفع العلم الإسرائيلي”.

הכתבה שלנו מ-#חדשותהשבת על ההשתתפות של נבחרת פיפ"א של ישראל בגמר אליפות העולם בסעודיה. שחקן הנבחרת רועי פלדמן @roeefeldman אומר לנו בשיחה מריאד כי בטקס הפתיחה בימים הקרובים צפוי להיות ההמנון ודגל ישראל כפי שקורה בד"כ: "אתה רואה אני פה עם חולצה של נבחרת ישראל. הכי פתוח שיש" https://t.co/uCmajvWySt — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 8, 2023

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تأمين سعودي على أعلى مستوى

نقل موقع “i24news” العبري عن مدير المنتخب المقيم حاليا في الرياض، تسفيكا كوسمين، قوله إنه كان على تواصل مع المسؤولين في الفيفا للتأكد من أن السعوديين سيُدخلون أعضاء دولة منتخب الاحتلال للمملكة للمشاركة في البطولة.

وأوضح أن المنتخب الإسرائيلي، حصل على رسالة الموافقة من الرابطة السعودية للرياضات الألكترونية E-Sports، التي منحته التصريح بالدخول.

وذكر بأن تأمين أعضاء الفريق في السعودية، جرى عن طريق السلطات الأمنية المحلية وحراسة شخصية، وليس عن طريق إسرائيليين.