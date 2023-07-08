جورجينا في إطلالة محرجة وصادمة لم تنشر من قبل.. ما فعلته بصدرها وجسدها لا يصدق! (شاهد)

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وطن- انتشر عبر مواقع الاجتماعي صور نادرة للعارضة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز وهي في أوائل العشرينات من عمرها، تُظهر مدى تغيرها منذ لقاء شريكها الحالي لاعب المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

جورجينا رودريغيز مرتبطة مع كريستيانو رونالدو منذ عام 2016، ولدى الزوجين خمسة أطفال معًا، كما أن العارضة المولودة في الأرجنتين هي الأم البيولوجية لاثنين منهم، وسبق أن فقدا بشكل مأساوي طفلًا، توأم ابنتهما الصغرى بيلا ، أثناء الولادة في أبريل 2022.

وبحسب موقع “سبورتس كيدا” الإسباني، فإنه منذ لقاء رونالدو قبل سبع سنوات ، صنعت جورجينا رودريغيز لنفسها اسمًا كعارضة أزياء ومؤثرة، حيث لديها الآن 50 مليون متابع على “انستغرام” ويمكن رؤيتها تتعاون مع علامات تجارية مثل L’Oreal و Guess، في حين تمتلك أيضًا سلسلة وثائقية خاصة بها على Netflix بعنوان “أنا جورجينا”.

عمل جورجينا السابق

ومع ذلك ، قبل أن تبدأ علاقتها مع رونالدو حتى الآن ، عملت جورجينا رودريغيز كمساعد مبيعات في متجر غوتشي للبيع بالتجزئة في مدريد ، في محاولة لاقتناء مهنة كعارضة أزياء، خلال إحدى تلك التحولات التقت بنجم ريال مدريد آنذاك ، وهي حادثة غيرت حياتها إلى الأبد.

صور لم تنشر من قبل

ووفقا للموقع، فقد ظهرت صور لم يتم تداولها سابقا لجورجينا رودريغيز وهي في أوائل العشرينات من عمرها على الإنترنت، موضحا أنها مثل معظم الأشخاص في تلك الفئة العمرية ، يمكن رؤيتها وهي تستمتع بالسهر مع أصدقائه.

تغير كبير في بنية جورجينا الجسدية

ولفت الموقع إلى أن الصورة المتداولة تكشف عن التحول الجسدي الذي مرت به المؤثرة الأرجنتينية على مر السنين، حيث ظهر ذلك واضحا في حجم صدرها وبنيتها الجسمانية.

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أصول جورجينا

وتنحدر جورجينا رودريغيز من خلفية متواضعة ، حيث ولدت لأب إسباني أرجنتيني وأم إسبانية في بوينس آيرس، حيث مارست في النهاية عرض الأزياء في إسبانيا لكنها كانت تتمتع بمهنة هادئة حتى قابلت حبيبها كريستيانو رونالدو، ومع ذلك ، يقال إن صافي ثروتها يبلغ 12 مليون دولار الآن.

شائعات عن خلافات بين جورجينا ورونالدو

وانطلقت مؤخرا شائعات بأن الخلافات بدأت تظهر في علاقة جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو، حيث ادعى مقدم البرنامج التلفزيوني البرتغالي Leo Caeiro في أبريل/نيسان الماضي أنه من المحتمل أن ينفصل الزوجان، إلا أن كلا الشريكين نفيا ذلك.