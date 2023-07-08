السبت, يوليو 8, 2023
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رياضة

تصرف عمر السومة مع البرازيلي فيرمينو يُثير غضب جماهير أهلي جدة (شاهد)

فيرمينو تلقى أول حصة تدريبية مع زملائه في نادي أهلي جدة السعودي بعد انتقاله هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
تصرف عمر السومة مع البرازيلي فيرمينو
تصرف عمر السومة مع البرازيلي فيرمينو
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وطن- أثار تصرف النجم السوري المخضرم عمر السومة، أثناء مصافحته للنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال تسليم الأخير على زملائه في الفريق الجديد، عقب انتقاله إلى نادي أهلي جدة السعودي هذا الصيف.

وتداول مقاطع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه السوري عمر السومة العائد إلى صفوف أهلي جدة السعودي، بعد إعارته من قبل النادي الموسم الماضي إلي فريق العربي القطري، وهو يصافح  زميله فيرمينو دون أن يبتسم.

وكانت جماهير أهلي جدة السعودي تنظر من الهداف التاريخي للنادي عمر السومة، التصرف. بشكل أفضل مع الوافد البرازيلي الجديد روبرتو فيرمينو، خلال مصافحته الزملاء في أول حصة تدريبية للاعب مع الفريق.

تصرف عمر السومة مع البرازيلي فيرمينو

ومن المتوقع أن يغادر هداف آسيا عمر السومة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل التقارير التي تتحدث عن عدم وجود اللاعب السوري في مشروع النادي الموسم المقبل.

كما ونال السوري السومة الاهتمام من قبل العديد من الأندية العربية القوية. هذا الصيف، لعل أبرزهم العربي القطري الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، والأهلي المصري وغيرهم.

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واحتل السومة المركز الثاني من جدول ترتيب هدافي الدوري القطري الممتاز 2022-2023. برصيد 19 هدفاً، خلف المتصدر والمتوج باللقب مايكل أولونغا لاعب الدحيل برصيد 22 هدفاً.

فيرمينو
فيرمينو

تجربة عمر السومة

من جانبه، تحدث الناقد الرياضي السعودي مبارك الشهري عن التجربة التي خاضها عمر السومة. لاعب أهلي جدة السعودي الحالي، مع العربي القطري على سبيل الإعارة، ” من الطبيعي أن يسجل السومة في كل المباريات، وهناك نظراً لدفع دفاعات فرق الدوري القطري”.

وأضاف الشهري، ” بعمري الحالي أستطيع أن أنافس عمر السومة على هداف الدوري القطري..”.

وتوج السومة مع زملائه في فريق العربي القطري الموسم الماضي، بلقب كأس أمير قطر الغائب عن خزائن النادي لنحو 30 عاماً، و التواجد في وصافة ترتيب الدوري القطري (نجوم قطر). خلف المتوج باللقب الدحيل.

يذكر بأن  عقد السوري عمر السومة. مع نادي أهلي جدة السعودي في صيف 2024، مع احتمالية استغناء النادي عن خدمات نجمه المخضرم هذا الصيف.

عمر السومة في تدريبات أهلي جدة السعودي
عمر السومة في تدريبات أهلي جدة السعودي
المصدروطن + مواقع التواصل الاجتماعي

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