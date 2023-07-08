السيدة الجليلة تعزي الباحثة لمياء الحاج في وفاة شقيقها “لؤي” (شاهد)

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وطن- توجهت الباحثة والأكاديمية العمانية، الدكتورة لمياء الحاج، بالشكر الجزيل لكل من وساها في وفاة شقيقها “لؤي” الأسبوع الماضي.

ونشرت الدكتورة لمياء الحاج مقطع فيديو لها عبر حسابها على “انستغرام” مقطع فيديو بعنوان:” وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ”، تحدثت خلاله عن الموت والحياة، داعية الجميع للقرب من الله وأن يكون عملهم لوجه الله تعالى.

وفي نهاية الفيديو، وجهت “الحاج” الشكر لكل من تواصل معها من مسؤولين وسفارات للتعزية بوفاة شقيقها “لؤي” الذي وافته المنية قبل نحو أسبوع بعد تعرضه لحادث سير أليم.

لمياء الحاج تشكر السيدة الجليلة

وخصت الباحثة في شكرها عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، حرم السلطان هيثم بن طارق،والشهيرة باسم “السيدة الجليلة” على مواساتها لها واتصالها بها لتقديم واجب العزاء.

View this post on Instagram A post shared by Dr.Lamya Al Haj د.لمياء الحاج (@lamya_alhaj)

وكانت “الحاج” قد نشرت قبل أيام رسالة شكر ردا على التعازي والدعاء من قبل معارفها ومتابعيها لشقيقها الراحل.

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وقالت في منشور لها عبر “انستغرام”:” انا لله وانا اليه راجعون..لله ما اعطى ولله ما اخذ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..لا اعتراض لامر الله”.

شكر على تعازي

وتوجهت الحاج لكل من واساها بالقول:”جزاكم الله كل خير على تعازيكم الطيبة و مواستكم. لا أراكم الله مكروه في حبيب لديكم”.

وتساءلت شقيقة الراحل لؤي الحاج عن “كم خبيئة بينك و بين الله خبأتها يا أخي يا حبيبي حتى أحبك الناس بهذا الشكل و حشد الناس من كل مكان لتشييع جنازتك و ابكيت الطفل و الكهل”.

لمياء الحاج تستذكر مناقب شقيقها

وتابعت:”يا صاحب الوجة البشوش الضاحك و القلب الحنون واليد البيضاء الذي كانت تنفق حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه ! ولا نزكي على الله أحداً..هنيئاً لك ولنا البشارات التي وصلتنا عنك”.

واختتمت رسالتها بالقول:” أرقد بسلام يا أخي إلى أن يجمعنا الله برحمته في أعالي الجنان …بإذن الله

اللهم لك الحمد و الشكر ولا يحمد على مكروه سوالك يا الله”.

اللهم ثبته عند السؤال…

اللهم أغفر له و ارحمه و عافه اعفو عنه و أكرم نزله …

اللهم وسع مدخله و ادخله الجنة و اغسله بالماء والثلج والبرد …

اللهم طيب ثراه و اكرم مثواه واجعل الجنة مستقره و مأواه