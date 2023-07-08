السلطان هيثم بن طارق يُمسك بسمكة التونة العنيدة في عرض البحر

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وطن- شهدت سواحل سلطنة عمان حدثًا غير عاديًا، قبل سنوات، حيث أثبت السلطان الحالي “هيثم بن طارق” نفسه كصياد ماهر في رحلة بحرية استثنائية.

وذلك بعد أن تمكن السلطان العماني الذي تولى حكم البلاد في يناير من العام 2020 عقب وفاة السلطان قابوس، من صيد سمكة التونة الشهيرة، حسب ما وثّقته صورة أرشيفية تناقلتها وسائل إعلام عمانية.

وعلى متن يخت فاخر، ابتعث السلطان هيثم بن طارق إشارة إلى المغامرة البحرية الفريدة، حيث قاد فريقًا من البحارة المهرة في رحلة لا تُنسى انتهت بصيد وفير، حسب ما أوردت تعليقات بعض النشطاء العمانيين على الصورة التي حظيت بتفاعل واسع فيما بينهم.

نوع سمكة التونة التي أمسكها سلطان عمان

تفاعل السلطان هيثم بن طارق مع هذا الانجاز البحري بابتسامة واسعة على وجهه، حسب ما أظهرت الصورة، حيث يعتبر صيد سمكة التونة الشهيرة إنجازًا فريدًا يعكس قدرات الصيادين والبحارة.

ويشار أن سمكة التونة التي تمكن سلطان عمان من اصطيادها من نوع الزعانف الصفراء، حيث يتراوح طول هذا النوع من 40 إلى 150 سم، ويتراوح وزنه من 1.3 إلى 70 كجم.

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مشروع لتسمين أسماك #التونة ذات الزعانف الصفراء ستقوم به شركة المياه الزرقاء احدى شركات #جهاز_الاستثمار_العماني لإنتاج 400 طن تتوسع لاحقًا إلى 2000 طن.. .

🔹قيمة الاستثمار| 4.8 مليون ر.ع..

🔹المساحة| 193 هكتار..

🔹الموقع| ولاية #قريات.. pic.twitter.com/CLkP3rl3qt — اقتصاد (@_OmanEconomy) May 24, 2022

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يبلغ متوسط عمره حوالي 7 سنوات، ويصل هذا النوع إلى مرحلة النضوج عند عمر 2 إلى 3 سنوات ويزن في هذه المرحلة حوالي 15 كجم ويبلغ طوله حوالي 105 سم.

يتواجد هذا النوع في المحيط الهندي وفي غرب وشرق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.

🔴 صور جميلة من الأرشيف متداولة لجلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه. pic.twitter.com/jfNUhc9qkO — مزون (@newsmazoon) July 8, 2023

وأظهرت مجموعة صور أرشيفية متداولة، هذه الأيام في سلطنة عمان، عددا من مغامرات السلطان الحالي، هيثم بن طارق، بداية من تجواله في القصور الأثرية العريقة بالسلطنة وصولا إلى ممارسة هوايته -كسائر العمانيين- في الصيد البحري.