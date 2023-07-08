السبت, يوليو 8, 2023
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السلطان هيثم بن طارق يُمسك بسمكة التونة العنيدة في عرض البحر

مجموعة صور أرشيفية للسلطان هيثم بن طارق، مُتداولة على مواقع التواصل في عُمان، وثقت إحداها لحظة اصطياده سمكة تونة من نوع الزعانف الصفراء

كتب فهمي الورغمي
السلطان هيثم بن طارق يُمسك بسمكة التونة العنيدة في عرض البحر
هيثم بن طارق وسمكة التونة
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وطن- شهدت سواحل سلطنة عمان حدثًا غير عاديًا، قبل سنوات، حيث أثبت السلطان الحالي “هيثم بن طارق” نفسه كصياد ماهر في رحلة بحرية استثنائية.

وذلك بعد أن تمكن السلطان العماني الذي تولى حكم البلاد في يناير من العام 2020 عقب وفاة السلطان قابوس، من صيد سمكة التونة الشهيرة، حسب ما وثّقته صورة أرشيفية تناقلتها وسائل إعلام عمانية.

وعلى متن يخت فاخر، ابتعث السلطان هيثم بن طارق إشارة إلى المغامرة البحرية الفريدة، حيث قاد فريقًا من البحارة المهرة في رحلة لا تُنسى انتهت بصيد وفير، حسب ما أوردت تعليقات بعض النشطاء العمانيين على الصورة التي حظيت بتفاعل واسع فيما بينهم.

السلطان هيثم بن طارق يُمسك بسمكة التونة العنيدة
السلطان هيثم بن طارق يُمسك بسمكة التونة العنيدة

نوع سمكة التونة التي أمسكها سلطان عمان

تفاعل السلطان هيثم بن طارق مع هذا الانجاز البحري بابتسامة واسعة على وجهه، حسب ما أظهرت الصورة، حيث يعتبر صيد سمكة التونة الشهيرة إنجازًا فريدًا يعكس قدرات الصيادين والبحارة.

ويشار أن سمكة التونة التي تمكن سلطان عمان من اصطيادها من نوع الزعانف الصفراء، حيث يتراوح طول هذا النوع من 40 إلى 150 سم، ويتراوح وزنه من 1.3 إلى 70 كجم.

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يبلغ متوسط عمره حوالي 7 سنوات، ويصل هذا النوع إلى مرحلة النضوج عند عمر 2 إلى 3 سنوات ويزن في هذه المرحلة حوالي 15 كجم ويبلغ طوله حوالي 105 سم.

يتواجد هذا النوع في المحيط الهندي وفي غرب وشرق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.

وأظهرت مجموعة صور أرشيفية متداولة، هذه الأيام في سلطنة عمان، عددا من مغامرات السلطان الحالي، هيثم بن طارق، بداية من تجواله في القصور الأثرية العريقة بالسلطنة وصولا إلى ممارسة هوايته -كسائر العمانيين- في الصيد البحري.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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