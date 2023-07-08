إزالة مسجد تاريخي في عُمان بسبب أساطير وممارسات مخالفة للإسلام (شاهد)

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وطن- تم اتخاذ قرار هام في منطقة المهاب بولاية صحم في سلطنة عمان، بإزالة مسجد في ضاحية دهوى، بناءً على المخاوف المتزايدة بشأن الممارسات التي تنافي القيم والمبادئ الإسلامية.

وجاء في نصّ القرار أن المسجد كان مرتبطًا بأعمال وممارسات منافية للمبادئ الإسلامية.

قرار بإزالة مسجد دهوى

وأصدر القرار، الرشيد/ راشد بن سعيد بن سيف المزيني مسؤول قرية المهاب، بالتنسيق مع الشيخ نبهان بن كهلان الخروصي، مساعد المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بالإضافة إلى السلطات المعنية.

لا أدري لماذا لا يُرمم مسجد دهوى وتُقام فيه الصلاة وتُمنع الممارسات المنافية للمبادىء الإسلامية بدلاً من هدمه !!! فلقد رأينا مثلاً مسجد #آيا_صوفيا تحول لكنيسة ثم متحف ولم يهدم بل أعادته الحكومة حديثاً لمسجد تُقام فيه شعائر الله، وقد بارك معظم العالم الاسلامي تلك الخطوة. pic.twitter.com/8SwHb99kIA — ASAAD ALYAHYAI|أسـ؏ـد اليحيائي (@Asaadalyahyai) July 8, 2023

جاء في نصّ القرار الصادر بتاريخ يوم 4 يوليو الجاري: “الأفاضل / أهالي قرية المهاب المحترمون.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الموضوع: تنويه بشأن إزالة (مسجد ضاحية دهوى) بقرية المهاب.”

وتابع:”كما تعلمون بأن مسجد ضاحية دهوى من المساجد التاريخية ومعلم من معالم القرية العريقة. إلا أنه بسبب ما تم تداوله حول المسجد من أعمال وممارسات منافية للمبادئ الإسلامية وغيرها، وبناء على الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ الدكتور/ كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، وقرار عدد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن، فقد تلقينا بيانا بشأن إزالته، وذلك للعلم.. وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.. راشد بن سعيد بن سيف المزيني”.

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وتنتشر على شبكة الإنترنت العديد من مقاطع الفيديو التي تتحدث عن مسجد دهوى بوصفه مكاناً خطيراً يجب الحذر منه لأنه يحمل بين جدرانه أساطير غريبة.