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أبو فلة يحتفل بوصول مشتركي قناته على اليوتيوب إلى 30 مليوناً بطريقة لا تصدق (شاهد)

اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان والشهير بـ أبو فلة اشتهر بتنظيم الحملات الخيرية لمساعدة اللاجئين والنازحين

كتب فهمي الورغمي
أبو فلة يحتفل بوصول مشتركي قناته على اليوتيوب إلى 30 مليوناً بطريقة لا تصدق
أبو فلة
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وطن- كعادته وبطريقة ابداعية، احتفل اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان الشهير بـ”أبو فلة” بوصول عدد متابعيه على قناة “يوتيوب” لثلاثين مليون متابع.

ونشر أبو فلة عبر حسابه على موقع ” انستغرام ” الذي يتابعه عليه أكثر من ثمانية ملايين شخص، مقطع فيديو يوثق لحظة الاحتفال المثيرة.

وكشف أبو فلة أن الاحتفال بوصول عدد مشتركي قناته على اليوتيوب تم في منطقة “البوليفارد” في المملكة العربية السعودية.

وصول مشتركي قنات أبو فة على اليوتيوب إلى 30 مليوناً
وصول مشتركي قنات أبو فة على اليوتيوب إلى 30 مليوناً

وأظهرت شاشات عرض كبيرة موزعة على واجهات المباني في البوليفارد عداد المشتركين حتى حقق أبو فلة مبتغاه.

أبو فلة يشكر متابعيه

ووجه أبو فلة الشكر لمتابعيه على ثقتهم وحبهم له، متعهدا بالتركيز على ما وصفه “الهدف القادم”.

كما نشر أبو فلة مجموعة من الصور التي توثق فرحته بالوصول لهذا العدد الضخم من المشتركين على اليوتيوب، معربا عن توقعه بتحقيق رقم الـ 31 مليون مشترك خلال أسبوع.

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أبو فلة يشكر متابعيه
أبو فلة يشكر متابعيه
أبو فلة يشكر متابعيه
أبو فلة يشكر متابعيه

من هو حسن سليمان الشهير بأبو فلة؟

يشار إلى أن حسن سليمان الشهر بـ “أبو فلة” من أشهر المؤثرين في العالم العربي بعد أن أطلق قناته المخصصة لألعاب الفيديو عام 2016.

واشتهر حسن سليمان بحملاته الخيرية من حين لآخر، وآخرها كان في نهاية عام 2021، عندما عمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتلبية احتياجات الآلاف من اللاجئين والعائلات النازحة خلال فصل الشتاء، حيث استطاع جمع مليون دولار من خلال بث مباشر ومستمر لفت انتباه العالم حينها.

أبو فلة ينجح في جمع 11 مليون دولار لدعم اللاجئين في الشتاء

كما نجح “أبو فلة ” في يناير/كانون الثاني 2022 في جمع 11 مليون دولار لمبادرته لدعم اللاجئين في الشتاء.

أبو فلة يدخل موسوعة غينيس

ودخل “أبو فلة” موسوعة غينيس لأكثر عدد من المشاهدين على بث مباشر لعمل خيري.
وبلغ أجمالي مشاهدات بث “أبو فلة” خلال مده البث أكثر من 159 مليون مشاهدة.

المصدرتويتر ,انستجرام، وطن

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