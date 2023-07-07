ميريام فارس في إطلالتها الأجرأ.. سعيدة جداً ببروز حلمات صدرها مع حظر التعليقات (شاهد)

- Advertisement -

وطن- في إطلالة غريبة يمكن وصفها الأجرأ على الإطلاق، نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مجموعة من الصور التي توثق استمتاعها بأجازتها الصيفية على إحدى الجزر، دون أن توضح البلد الذي تقضي فيها أجازتها.

وظهرت ميريام فارس في الصور التي نشرتها عبر حسابها على ” انستغرام” في حالة مزاجية رائعة، مرتدية بيكني قطعتين باللون الأخضر.

وفيما ظهرت ميريام فارس في صورتها الأولى كاشفة الجزء العلوي من جسدها المستور فقط بحمالة الصدر، قامت بتغطية الجزء السفلي من جسدها بـ”كاش مايوه” باللون الاحمر.

حلمات صدر بارزة

كما نشرت ميريام فارس صورة اخرى لها بنفس الوضعية التي ظهرت بها في الصورة الاولى، إلا أنه كان مفاجئا بروز حلمات صدرها بشكل واضخ من تحت حمالة الصدر.

وأطلت النجمة اللبنانية في الصور الثالثة بشكل مختلف، حيث ظهرت بوضع جانبي مستديرة بوجهها نحو الكاميرا بضحكة كبيرة تعبيرا عن سعادتها.

محاولة التستر

وفي الصورة الرابعة، ظهرت مريام فارس موجهة جسدها ووجها نحو الكاميرا، مستعينة بقبعتة من القش المفرغ لتغطية صدرها.

- Advertisement -

حظر التعليقات

ويبدو أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس كانت على علم مسبق للانتقادات التي سوف توجه لها بسبب إطلالتها الجريئة، لتتخذ خطوة إغلاق خاصية التعليقات على أحدث إطلالاتها.

ميريام فارس تتصدر غلاف مجلة أمريكية

وكانت النجمة اللبنانية ميريام فارس قد تصدرت غلاف مجلة ” PUMP ” الأمريكية المتخصصة في الفنون والموضة في عددها الصادر لشهر يونيو/حزيران والتي صدرت مؤخرا، ونشرت محتوى ما ورد فيها عبر حسابها على “انستغرام”.

وظهرت ميريام فارس على الغلاف بإطلالة مزدوجة جمعت فيها بين سحر الشرق وانفتاح الغرب ما يعكس في شخصها تعدّد الحضارات، يتجلّى ذلك في الثوب القصير بالأسود والفضيّ الذي اختارته من دار فالانتينو، كشف عن مفاتنها باثارة راقية، زينته بطربوش أحمر من التراث اللبناني مرتفع العلوّ وتتدلّى منه خيوطٌ سوداء.