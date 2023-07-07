الجمعة, يوليو 7, 2023
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مضيفة طيران تكشف عن عنصر تحتاج دائمًا إلى أخذه معك خاصة إذا كنت تسافر بالطائرة.. ما هو؟

نصحت المضيفة باحضار قميص أو بطانية على متن الطائرة لتجنب الشعور بالبرودة

كتب ايمان الباجي
مضيفة طيران تكشف عن عنصر تحتاج دائمًا إلى أخذه معك خاصة إذا كنت تسافر بالطائرة
السفر بالطائرة
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وطن- كشفت مضيفة طيران عن عنصر ضروري تحتاج دائما إلى أخذه في حقيبتك إذا كنت مسافرًا بالطائرة.

عندما يتعلق الأمر بالسفر على متن الطائرات، فإن مضيفات الطيران هم أفضل الأشخاص الذي يقدمون أفضل النصائح.

في هذا السياق، شاركت مضيفة الطيران كارولين، والتي تعيش في فلوريدا، أفضل نصائحها الخاصة بالسفر على حسابها على التيك توك.

وفقا لصحيفة express البريطانية، نصحت المضيفة المسافرين بشأن عنصر واحد يجب عليهم دائمًا حزمه في رحلة طيران – بغض النظر عن الموسم، وكيف هو الطقس في الوجهة التي سيسافرون إليها.

“البطانية”

في الفيديو الذي نشرته، أوضحت كارولين:”هذا أمر بسيط ولكن لا يمكنني إخباركم بعدد المرات في اليوم التي يطلب مني فيها شخص [على متن الطائرة] بطانية ويكون هذا الأخير يرتدي إما سروالًا قصيرًا أو قميصََا قصيرًا على متن الطائرة.”

السفر
نصحت المضيفة باحضار قميص من النوع الثقيل على متن الطائرة لتجنب الشعور بالبرودة

مضيفة:”حاول دائما احضار قميص من النوع الثقيل على متن الطائرة، التي عادة ما تكون الأجواء فيها باردة للغاية.”

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في حين أنه قد يبدو من غير المنطقي إحضار سترة عند السفر إلى وجهة ساخنة، إلا أن كارولين قالت: “حتى لو كنت ذاهبًا إلى مكان دافئ ولن تحتاج فيه إلى سترتك، أحضرها على متن الطائرة، وارتدِ ملابس دافئة.”

مضيفة:”الكثير من شركات الطيران ليس لديها بطانيات. لهذا أوضي بارتداء ملابس دافئة.”

كما اقترحت كارولين ارتداء طبقات من الملابس لأنها الطريقة الأكثر فعالية للتأكد من أنك مرتاح – على الأقل في درجات الحرارة الباردة على متن الطائرة.

ما الأشياء التي يجب أن تأخذها معك في الرحلة؟

  • جواز السفر.
  • التأشيرة.
  • المحفظة
  • الهاتف.
  • شاحن السفر.
  • زجاجة الماء.
  • المطهر.
  • المناديل.
  • غسول اليدين.
  • وجبات خفيفة.
  • وسادة السفر.
  • سماعات الرأس.
  • مزيل عرق.
  • فرشاة أسنان ومعجون أسنان.

هناك أيضًا بعض النصائح حول السفر في الصيف التي تشاركها كارولين لمساعدة المسافرين لتجنب فوضى الطيران.

ونصحت المسافرين بتوخي الحذر عند حجز رحلات الربط عبر الإنترنت.

أوضحت قائلة:”النصيحة الأولى إذا كنت تحجز رحلة متصلة تأكد من تخصيص ساعتين على الأقل بين الرحلات.”

حقيبة السفر
حقيبة السفر

نصائح السفر في فصل الصيف

  • استخدم Google Flights لمقارنة الأسعار.
  • تحقق من الأسعار حتى بعد الحجز، في بعض الأحيان يمكنك الإلغاء وإعادة الحجز إذا كان السعر أرخص.
  • كلما كانت رحلتك مبكرة كلما قلت فرص التأخير.
  • استثمر في بطاقة ائتمان شركات الطيران واجمع النقاط.
  • أحضر وجباتك الخفيفة وزجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام.
المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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