الجمعة, يوليو 7, 2023
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مصادر تكشف عن استثمارات خليجية ضخمة ستعقب زيارة “أردوغان” لدول الخليج بهذا المبلغ!

من المقرر يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 17-19 يوليو الجاري

كتب سالم حنفي
مصادر تكشف عن استثمارات خليجية ضخمة ستعقب زيارة
رجب طيب أردوغان
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وطن- قال اثنان من كبار المسؤولين الأتراك إن تركيا تتوقع أن تقوم دول الخليج باستثمارات مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية كجزء من رحلة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى المنطقة في غضون أسبوعين.

ومن المقرر أن يزور أردوغان قادة في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 17 إلى 19 يوليو ، وذلك جزئيًا لحشد التمويل الأجنبي الذي سيعزز الاقتصاد التركي المتوتر بعد إعادة انتخابه في مايو/آيار الماضي.

وقالت المصادر ، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بالنظر إلى أن المحادثات خاصة ولم يتم الانتهاء من الصفقات بعد لوكالة “رويترز” ، إن استثمارات إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار متوقعة على مدى فترة أطول في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في تركيا.

وشدد أحد المسؤولين إن الاستثمارات المباشرة التي تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار “يجب أن تأتي في غضون فترة قصيرة وهذا أمر بالغ الأهمية”. “الآمال كبيرة بالنسبة لزيارة الخليج. سيتم توقيع بعض الاتفاقيات المهمة”.

وقال المسؤول إن الاستثمارات المتوقعة من دول الخليج “ستظهر الثقة في الاقتصاد التركي لأنها ستكون استثمارات مباشرة ، وهو أمر بالغ الأهمية”.

زيارة نائب أردوغان ووزير المالية للإمارات

وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير المالية محمد شيمشيك سافروا الشهر الماضي إلى الإمارات لبحث “فرص التعاون الاقتصادي” مع نظرائهم ، والتقوا بالرئيس محمد بن زايد آل نهيان.

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وعيّن الرئيس التركي يلماز وشيمشك بعد الانتخابات لتنفيذ تحول جذري بعد سنوات من السياسة الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى ارتفاع التضخم وصافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي منخفض في مايو.

رفع أسعار الفائدة

وكجزء من السياسة الجديدة للفريق الاقتصادي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس الشهر الماضي.

يشار إلى انه منذ عام 2021 ، عندما أطلقت أنقرة جهدًا دبلوماسيًا لإصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، ساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي ومخزن العملة الصعبة.

المصدررويترز، وطن

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