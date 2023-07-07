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مريم الدباغ تحتفل بـ استقلال الجزائر بملهى ليلي بعزف النشيد الوطني مع الشمبانيا (شاهد)

الجزائر احتفلت بالذكرى الـ 61 لاستقلالها عن فرنسا بموكب جاب العاصمة تحت شعار:"جزائر الانتصارات.. مكاسب وإنجازات"

كتب سالم حنفي
مريم الدباغ تحتفل بـ استقلال الجزائر بملهى ليلي بعزف النشيد الوطني مع الشمبانيا (شاهد)
مريم الدباغ
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وطن- نشرت العارضة ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، التونسية مريم الدباغ، مجموعة من الفيديوهات توثق رحلتها إلى الجزائر ومشاركتها في احتفالات الذكرى الـ61 لاستقلالها التي أقيمت في أحد الفنادق.

وظهرت مريم الدباغ التي تزور الجزائر في مهمة عمل للترويج لبعض الأماكن عبر حساباتها على مواقع التواصل، مقطع فيديو لها من داخل صالة الطعام والملهى التابع لفندق “ولاونج لو كوين”، وهي تتراقص على أنغام الموسيقى الصاخبة في الحفل الذي أقيم احتفالا بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر.

النشيد الوطني الجزائري مع الشمبانيا

كما نشرت مريم الدباغ فيديو آخر يعكس أجواء الاحتفال داخل قاعة الملهى الليلي والمطعم التابعة للفندق الذي تقيم فيه، حيث تم عزف السلام الوطني الجزائري وسط قيام الحاضرين برفع زجاجات الشامبانبا التي زينت بالألعاب النارية.

مريم الدباغ عارية وتستر صدرها بفوطة

وخلال تواجدها في الجزائر، لم تنس مريم الدباغ الظهور بشكل مثير للانتباه كعادتها، حيث قامت بالترويج لإحدى عيادات التجميل، لتظهر خلال إحدى جلسات تنظيف البشرة مستلقية على ظهرها بشكل شبه عاري مع وضع فوطة “بشكير” على صدرها.

احتفال الجزائر بالذكرى الـ61 للاستقلال

وأحيا الجزائريون يوم 5يوليو/تموز عيد الاستقلال في ذكراه الـ 61، بعد تاريخ حافل بالتضحيات ارتقى خلاله أكثر من مليون ونصف المليون شهيد.

وانطلقت ظهيرة 5يوليو/تموز الذي صدف يوم الثلاثاء، بالعاصمة الجزائر الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ61 لعيدي الاستقلال والشباب تحت شعار “جزائر الانتصارات.. مكاسب وإنجازات”.

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وتم تنظيم استعراض شعبي ضخم جاب الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة تخلله مواكب فرق فنية وأشبال وشباب الكشافة الإسلامية الجزائرية لتبرز بلوحات فنية فسيفسائية مقاومة الجزائريين للاستعمار الفرنسي طيلة تواجده بالجزائر.

المصدرانستجرام، وطن

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