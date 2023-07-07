لويس إنريكي مدرباً لباريس سان جيرمان الموسم المقبل.. وهذه تفاصيل عقده (صور)

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وطن- تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع المدرب الإسباني لويس إنريكي 53 عاماً، لمدة موسمين كاملين، لقيادة الفريق الباريسي خلفاً للفرنسي السابق كريستوف جالتيه.

ووقع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، مع المدرب إنريكي. المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني ونادي برشلونة، حتى صيف عام 2025.

وجاء خطوة تعاقد إدارة النادي الباريسي مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، بعد موسم فقط من التعاقد مع الفرنسي كريستوف جالتيه، الذي توج مع الفريق بالدوري الفرنسي الممتاز والسوبر الموسم المنصرم، إلا أن فشل في الذهاب بعيداً بدوري أبطال أوروبا.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمن النهائي في الموسم الماضي، قبيل الخروج على يد نادي بايرن ميونخ بالخسارة. بنتيجة 3-0 ذهاباً وإياباً.

تعاقد باريس مع المدرب لويس إنريكي

فيما لم يكشف التقارير الصحفية عن قيمة صفقته المالية لباريس سان جيرمان. مع المدرب إنريكي هذا الصيف، لتولي قيادة الفريق الفرنسي مع بداية الموسم المقبل.

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من جهته، قال نادي باريس سان جيرمان بشأن تعاقد مع المدرب الإسباني إنريكي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، جاء فيه: ” يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعيين لويس إنريكي مدرباً للفريق”.

كما وأضاف النادي، ” وقع المدير الفني الإسباني عقداً. لمدة موسمين كاملين مع باريس”.

تعليق المدرب لويس إنريكي

وعلق الإسباني لويس إنريكي، في مؤتمره الصحفي، عقب تعاقده. مع نادي باريس سان جيرمان، ” يسعدني أن أصل إلى باريس لأعيش تجربة جديدة هناك”.

وأردف إنريكي، ” إنه لأمر مثير للغاية للتعرف على أشخاص جدد، والعيش في هذه المدينة. وتعلم لغة جديدة، كما وقبل كل شيء تدريب باريس سان جيرمان”.

الرئيس ناصر الخليفي والمدير الرياضي لويس كامبوس والمدرب الجديد لويس إنريكي في مركز تدريب باريس سان جيرمان. 🔴🔵 #WelcomeToParisLuisEnrique pic.twitter.com/h4uaBy93xa — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 5, 2023

كما وقاد إنريكي خلال مشواره في عالم كرة القدم، نادي برشلونة الإسباني الذي توج ب3 ألقاب على المستوى المحلي والقاري وهي الدوري الإسباني والكأس ودوري أبطال أوروبا. والوصول بالمنتخب الإسباني إلى الدور قبل النهائي ببطولة اليورو 2020.

يذكر بأن لويس إنريكي قد ترك منصبه مع منتخب إسبانيا.عقب خروجه من مونديال كأس العالم 2022 قطر، من دور الثمن النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح.