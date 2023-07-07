كم عمر دماغك؟ اختبار بسيط يكشف عن مدى جودة ذاكرتك

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وطن- تبلغ العديد من مهارات الإنسان المعرفية ذروتها في العشرينات تقريبًا، لكن هذا لا يعني أننا نفقد كل ذكائنا مع تقدمنا في العمر.

في الواقع، تكون قدرتنا على التركيز أفضل في منتصف العمر. لكن القدرة على تذكر معلومات جديدة – التي غالبًا ما تُستخدم للحكم على عمر الدماغ – تبلغ ذروتها في العشرينات من العمر، ثم تبدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ في الخمسينيات أو الستينيات.



هذا لأن الحُصين أو قرن آمون (Hippocampus)، وهي منطقة في الدماغ تشارك في تكوين واسترجاع الذكريات، غالبًا ما تتدهور مع تقدمنا في السن.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان دماغك يتمتع بصحة جيدة أم لا؟

في سياق متصل، تحدثت صحيفة ذا صن البريطانية عن نوع من الإختبار يُسمى Brain HQ وهو متاح عبر الإنترنت وكتطبيق هاتف، يمكن أن يساعدك في الواقع على معرفة ما إذا كان دماغك في صحة جيدة ويعمل بشكل سليم أم لا.

يبدأ هذا الإختبار في الأول في مطالبتك بحفظ قائمة من 15 كلمة تم كشف النقاب عنها على التوالي لمدة ثانية واحدة فقط لكل كلمة.

ويوضح الاختبار “اقرأ كل كلمة من الكلمات، وحاول تذكرها دون تدوين ملاحظات.” بعد الانتهاء، يجب أن تتذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات مع تدوينها على ورقة.



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سيتم بعد ذلك الكشف عن الكلمات.

إذا تذكرت ما بين سبع إلى 15 كلمة، فلديك عقل شاب يبلغ من العمر 20 عامًا. أما إذا تذكرت أربعة كلمات أو أقل، فلديك عقل متوسط عمره 80 عامًا.

وقال مؤلفو الاختبار:”إذا لم تكن جيدًا كما كنت تأمل، فلا داعي للقلق. هذا مجرد اختبار واحد بسيط لنوع واحد من الذاكرة، وهو مخصص للأغراض التوضيحية فقط.”



متى يكون فقدان الذاكرة مدعاة للقلق؟

ينسى معظم الناس الأشياء من وقت لآخر ولا داعي للقلق عادة. لكن ينصح بمراجعة الطبيب إذا كنت لا تزال تعاني من مشاكل في ذاكرتك.



تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن مشاكل الذاكرة يمكن أن تكون ناجمة عن التوتر أو القلق أو الاكتئاب أو مشاكل النوم مثل الأرق.

لكن في بعض الأحيان، يمكن أن يكون فقدان الذاكرة علامة على شيء أكثر خطورة، مثل الخرف.