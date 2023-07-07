سلمى حايك تهدي متابعيها فيديو مثير وهي تسبح بالبكيني: أعلم أنكم تحبون ذلك (شاهد)

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وطن- في إطلالة غير مسبوقة حملت في طياتها الكثير من الإغراء المتعمد، كافأت نجمة هولييود المكسيكية-الامريكية سلمى حايك متابعيها بمقطع فيديو مثير احتفالا بتجاوز عدد متابعيها على ” انستغرام ” 25 مليون متابع.

ونشرت سلمى حايك البالغة من العمر 56 عاما مقطع فديو لها وهي ترتدي بكيني مثير من قطعتين، قبل أن

تغوص في حوض السباحة والقيام بعدد من التمارين ، بما في ذلك رفع الساق واللكمات في الماء.

رسالة سلمى حايك لمتابعيها

وأرفقت سلمى حايك مقطع الفيديو بتعليق مثير أيضا، حول معرفتها بأن متابعيها يحبون رؤيتها بالبكيني، قائلة:” “لا أصدق ذلك ، 25 مليون متابع شكرا جزيلا لكل واحد منكم”

وأضافت: “بما أنكم تعجبكم جميعًا صور البيكيني الخاصة بي أكثر من غيرها ، فهذا هو البيكيني الذي يناسبكم جميعا”.

وتابعت:”أنا أكره ممارسة الرياضة – لكني أحب الاحتفال بلحظات جيدة وأنا أرقص في الماء. أنا متأثر حقًا وممتن لكل حبكم ودعمكم.”

ثناء وإشادة من قبل المتابعين

وأظهرت التعليقات التي تجاوزت الآلاف بوضوح سعادة المتابعين بهذا الفيديو المثير، حيث غمرها متابعوها بتعليقات الثناء.

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وقال أحد المتابعين معبرا عن إعجابه بها: “إنها تبلغ من العمر 56 عامًا وأفضل مظهر من أي عارضة أزياء “.

وكتب معجب آخر: “لا تزال ، واحدة من أكثر النساء كمالا في الوجود”.

سلمى حايك تحتفل باليوم الوطني للبكيني

وجاء فيديو سلمى حايك المثير والمفعم بالحيوية بعد أن احتفلت باليوم الوطني للبيكيني يوم الأربعاء من خلال مشاركة صورة في نفس ملابس السباحةالتي ظهرت بها في الفيديو الجديد.