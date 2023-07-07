السبت, يوليو 8, 2023
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رياضة

تقارير سعودية: أهلي جدة يتوصل إلى اتفاق مع الجزائري محرز هذا الصيف

رياض محرز ينتهي عقده مع نادي مانشستر سيتي في صيف 2025

كتب فارس أبو شيحة
اتفاق أهلي جدة مع رياض محرز
اتفاق أهلي جدة مع رياض محرز
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وطن- توصل نادي أهلي جدة السعودي إلى اتفاق نهائي ورسمي مع النجم الجزائري الدولي رياض محرز، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، بأن أهلي جدة توصل إلى اتفاق مع النجم الجزائري محرز، مع تبقي بعض التفاصيل مع نادي مانشستر سيتي. قبيل إتمام الصفقة بشكل نهائي والخروج إلى العلن بشكل رسمي.

أهلي جدة يتوصل إلى اتفاق مع الجزائري محرز

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم. فابريزيو رومانو، أن الجزائري محرز بالفعل تلقى عرضاً من نادي أهلي جدة السعودي.

وكانت تقارير سعودية أخرى، تحدثت عن تقديم نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز. لمدة 3 مواسم كاملة ( أي حتى صيف 2026)، بصفقة تصل قيمتها ب100 مليون يورو.

كما وأحرز الجزائري محرز نحو 15 هدفاً. مع نادي مانشستر سيتي، وصنع 13 تمريرة حاسمة لزملائه في جميع المسابقات المختلفة الموسم الماضي.

رياض محرز الجزائري
رياض محرز الجزائري

وطالب جمهور أهلي جدة السعودي، من إدارة النادي في الفترة القليلة الماضية، التعاقد مع الجزائري الدولي رياض محرز. لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي (الأزرق السماوي).

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وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن الدولي الجزائري رياض محرز، سيتلقى نحو 410 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد مع نادي مانشستر سيتي الحالي.

صفقات أهلي جدة السعودي هذا الصيف

وأبرم أهلي جدة صفقات قوية في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، وهي التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي. والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو القادمين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

توقيع رياض محرز مع أهلي جدة السعودي
توقيع رياض محرز مع أهلي جدة السعودي

كما ويتطلع نادي أهلي جدة التعاقد هذا الصيف. مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني الحالي لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خلفاً للمدرب الجنوبي الأفريقي بيتسيو موسيماني.

وينتهي عقد الجزائري محرز صاحب 32 عاماً مع بطل الثلاثية التاريخية. الموسم المنصرم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حتى صيف 2025.

المصدروطن + ذا صن +صحيفة عكاظ السعودية

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