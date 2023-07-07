الجمعة, يوليو 7, 2023
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العثور على أخطبوط عالق في حلق رجل يثير صدمة الأطباء! (شاهد)

الرجل عانى من القيء بعد تناوله طبقا من الماكولات البحرية

كتب سالم حنفي
العثور على أخطبوط عالق في حلق رجل يثير صدمة الأطباء!
أخطبوط عالق في حلق رجل
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وطن- صُدم الأطباء عندما وجدوا أخطبوطًا كاملاً تقريبًا استقر في حلق مريض بعد أن اشتكى من صعوبة في البلع.

تم نقل الرجل البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى بعد تناول وجبة تضم المخلوق البحري ذي الثمانية أطراف.

أخبر المريض الذي لم يذكر اسمه المسعفين أنه بدأ في التقيؤ فور تناوله طبق المأكولات البحرية.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أجرى خبراء الصحة في مستشفى تان توك سينغ في سنغافورة فحصًا لمريء المريض – الأنبوب العضلي الذي يربط الفم بالمعدة.

وأظهرت الصور الغريبة التي التقطتها أن الأخطبوط ، مكتملًا بماصاته ، عالقًا على بعد 5 سم من تقاطع المعدة والمريء ، حيث يلتقي المريء والمعدة.

وبحسب الصحيفة، لم يكن أمام الفريق أي خيار سوى إجراء فحص التصوير المقطعي المحوسب، المعروف باسم تنظير المريء والمعدة والأمعاء ، على المريض.

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الصور الغريبة التي التقطتها أن الأخطبوط ، مكتملًا بماصاته ، عالقًا على بعد 5 سم من تقاطع المعدة والمريء
الصور الغريبة التي التقطتها أن الأخطبوط ، مكتملًا بماصاته ، عالقًا على بعد 5 سم من تقاطع المعدة والمريء

استخراج الأخطبوط

وأشارت الصحيفة إلى أن محاولات الأطباء الأولية في دفع أو استخراج الأخطبوط باءت بالفشل، قبل أن ينجحوا عبر تم تحريك المنظار الداخلي بعناية بعد الكتلة إلى المعدة وسحبه بالعكس، ثم استخدام الملقط للإمساك برأس الأخطبوط لاستخراجه.

انسداد الطعام أكثر المشاكل شيوعا

وقال الفريق الطبي الذي شهد الواقعة إن انسداد الطعام هو أحد أكثر المشاكل شيوعًا التي يواجهونها في عملهم في المستشفى، مشيرين إلى أن مشاكل بلع الطعام تشكل ما نسبته من 80 إلى 90 في المائة من الحالات.

وأكد الفريق الطبي على أن الحاجة للتشخيص بالمنظار تتراوح ما بين 10 و 20 في المائة من الحالات بينما يتطلب أقل من 1 في المائة عملية جراحية.
وأضاف الفريق الطبي: “تقنية الدفع” هي الطريقة الأساسية الموصى بها مع معدلات نجاح عالية، ولكن استخدام القوة المفرطة يمكن أن يسبب انثقاب المريء.

المصدرصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وطن

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