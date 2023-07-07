الجمعة, يوليو 7, 2023
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الحارس الشخصي للاعب كرة سلة فرنسي يصفع بريتني سبيرز على وجهها لهذا السبب (شاهد)

بريتني سبيرز زعمت انها ربتت على كتف اللاعب فيكتور ويمبانياما من اجل تهنئته ولم تدفعه وتطالب باعتذار

كتب خالد الأحمد
الحارس الشخصي للاعب كرة سلة فرنسي يصفع بريتني سبيرز على وجهها لهذا السبب
للاعب كرة سلة فرنسي يصفع بريتني سبيرز على وجهها
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وطن- كشفت مغنية البوب الامريكية الشهيرة، بريتني سبيرز، عن تعرضها للصفع من قبل الحارس الشخصي للاعب كرة السلة الفرنسي فيكتور ويمبانياما، وذلك بعدما رأته صدفة أثناء تواجدها مطعم كاتش في فندق ARIA في لاس فيغاس، يوم الأربعاء الماضي.

ونشرت بريتني سبيرز بيانبا عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” وصفت فيه ما حدث لها بانه “تجربة مؤلمة، موضحة أنها تواجدت في ذات المطعم الذي تواجد فيه الفرنسي فيكتور ويمبانياما، وقررت الاقتراب منه امن أجل تهنئته على نجاحه، ونظرًا لأن الصوت كان مرتفعًا، قامت بالربت على كتفه لجذب انتباهه.

تجربة بريتني سبيرز المؤلمة
تجربة بريتني سبيرز المؤلمة
تجربة بريتني سبيرز المؤلمة
تجربة بريتني سبيرز المؤلمة

وقالت بريتني سبيرز في بيانها ساردة تفاصيل ما حدث، بحسب ما نقله موقع “الصفحة السادسة“:”التجارب المؤلمة ليست جديدة بالنسبة لي وقد حصلت على نصيبي العادل منها”. لم أكن مستعدة لما حدث لي الليلة الماضية. ”

زعمت بريتني سبيرز أنها "سلمت للخلف" من قبل أمن فيكتور ويمبانياما لمجرد النقر على كتفه
زعمت بريتني سبيرز أنها “سلمت للخلف” من قبل أمن فيكتور ويمبانياما لمجرد النقر على كتفه

التهنئة على النجاح

وأضافت:”تعرفت على أحد الرياضيين في بهو الفندق عندما كنت متجهًا لتناول العشاء. ذهبت لاحقًا إلى مطعم في فندق مختلف ورأيته مرة أخرى. قررت الاقتراب منه وأهنئه على نجاحه. كان الجو صاخبًا حقًا ، لذلك قمت بالنقر على كتفه لجذب انتباهه”.

وتابعت:”بعيدا عن تصريح اللاعب بأنني أمسكته من الخلف لكنني ببساطة ربته على كتفه. ثم صفعني حارسه في وجهي دون النظر إلى الوراء ، أمام حشد من الناس. كادت أن تسقطني وتسبب في رفع نظارتي عن وجهي.”

تقدير المعجبين

وزادت:”يغمرني الناس طوال الوقت. في الحقيقة ، تلك الليلة. لقد اجتاحني مجموعة من 20 معجبًا على الأقل. لم يصب فريقي الأمني أيًا منهم “.

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وتابعت سبيرز أنها لم تتلق “اعتذاراً علنياً” من ويمبانياما أو من أفراد الأمن أو منظمة توتنهام عقب الحادث المزعوم لكنها تأمل أن يأتي ذلك.

زعمت سبيرز أنها لم تتلق بعد "اعتذارًا علنيًا" من أي شخص معني
زعمت سبيرز أنها لم تتلق بعد “اعتذارًا علنيًا” من أي شخص معني

رواية فيكتور ويمبانياما

وجاء بيان بريتني سبيرز بعد أن تطرق لاعب كرة السلة للموضوع من منظوره الشخصي، حيث قال إن شخصًا ما كان يناديه بصوت عالٍ “سيدي” مرارًا وتكرارًا، لكنه لم يستطع التوقف، ثم بشكل مفاجئ أمسكه من الخلف .

وأضاف: “لم أر ما حدث لأنني كنت أسير بشكل مستقيم ولم أتوقف. أمسك بي هذا الشخص من الخلف وليس على كتفي، لقد أمسكت بي من الخلف”.

وأكّد أن حارسه الشخصي دفعها بعيدًا فقط، لكنه لا يعلم مدى قوة الحركة، حيث لم يلتفت للوراء واستمر بالسير للاستمتاع بعشاء لطيف.

المصدرالصفحة السادسة ,تويتر، وطن

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