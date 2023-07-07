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ابنة هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها الطاغية بمؤخرة برازيلية وصدر متفجر! (شاهد)

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي استعرضت في إطلالة أخرى عمليات التجميل التي أجرتها على شفتيها

كتب فهمي الورغمي
ابنة هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها الطاغية بمؤخرة برازيلية وصدر متفجر!
زينب فياض
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وطن- بعد ساعات من ظهورها بنفس الزي مستعرضة عملية التجميل اتي أجرتها في شفاهها، نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة مثيرة لها أبرزت من خلالها مفاتن جسدها بطريقة مستفزة.

وعبر خاصة “الاستوري” على حسابها على ” انستغرام ” نشرت ابنة هيفاء وهبي صورة لها وهي ترتدي ليجن أزرق، مع توب نصف بطن فصل ملامح جسدها بشكل كامل.

وتعمدت ابنة هيفاء وهبي التقاط الصورة من الجانب لإظهر بروز مؤخرتها “البرازيلية” وصدرها المتفجر.

ولم تكتف ابنة هيفاء وهبي بذلك، بل تعمدت إثارة متابعيها بوضع أغنية “وسع وسع” للفنان المصري أحمد سعد في الخلفية، مع تعليق مثير “مين اللي جاي. يا ويلييييي”.

كما شاركت زينب فياض صورة لها تفيض بالأنوثة، مع مقطع من أغنية والدتها هيفاء وهبي التي أطلقتها خلال الساعات الماضية بعنوان: “ما بضعفش”.

وعلقت ابنة هيفاء وهبي على المقطع الذي أرفقته مع صورتها من الأغنية بالقول: “يا ويلي شو أنا هالغنية”، في إشارة إلى ما ورد في كلمات الاغنية يمثل شخصيتها.

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هيفاء وهبي تطلق أغنية ما بضعفش

يشار إلى انه بعد أن شوّقت هيفاء وهبي جمهورها خلال الفترة الماضية ببوستر الأغنية، طرحت الفنانة اللبنانية لفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة “ما بضعفش”، مساء أمس الخميس على قناتها على يوتيوب.

وأظهر فديو الأغنية التحولات في حياة هيفاء وهبي بين الماضي والحاضر، حيث استعان مخرج العمل إيلي فهد، باللونين الأبيض والأسود بدايةً ثم انتقلل إلى الحاضر الذي سيكون وجهة المستقبل بحياة ملونة.

ومن خلال الفيديو كليب الخاص بالأغنية، حاولت هيفا وهبي أن تقفل الباب على كل من آلامها، على مشاعر وعواطف انتهت مع انتهاء الحكاية، من خلال قولها:”ما بضعفش ولا حنيت/ ليوم واحد يجمعني بيه/ علشان نسيت جمدت قلبي واستقويت/ لما اتنسيت/ ما بقتش أشغل دماغي بيه”.

ابنة هيفاء وهبي تستعرض شفاهها على أغنية “بوس الواوا”

وكانت زينب فياض قد استعرضت في فيديو سابق نتائج عملية تجميل تحول شكل شفتيها إلى كرزة، مع وضع أغنية والدتها “بوس الواوا”.

المصدرانستجرام، وطن

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