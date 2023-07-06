ياسمين صبري في إطلالة جريئة بالبكيني.. أنا في الجنة (شاهد)

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وطن- شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، صوراً جديدة من إجازتها الصيفية في إحدى المدن السياحية، وكانت ترتدي ملابس البحر “بكيني”.

وظهرت ياسمين صبري في الصور التي نشرتها لمتابعيها الذين يتجاوز عددهم 20 مليون عبر “انستجرام“، بالبكيني.

إلى الجنة

لكن الفنانة المصرية حرصت على أن تكون اللقطة من بعيد، ولا يظهر سوى جزء من ظهرها وأكتافها العارية.

وعلقت ياسمين صبري على الصور باللغة البرتغالية: “إلى الجنة”.

وأشاد متابعو ياسمين بجمالها وأنوثتها، فجاء في التعليقات: ” الغزال الاسكندراني”.

لا تقلد جورجينا

وقالت أخرى: ” ياسمين جدا جدا جميلة و قوية، حبيت شخصيتها فعلا بعد الطلاق و كيف ركزت عنفسها و لا شي مأثر فيها”.

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بينما نوه متابع إلى أن من قام بتصويرها، رآها بالبكيني. وكتب: ” الي صورك طبعاً اكيد شافك وانتي ب المايوه”.

ورد آخر على اتهامات تقليدها لجورجينا شريكة كريستيانو رونالدو: ” ياسمين مختلفة كل الاختلاف عن جورجينا.. ليش تقارنون بينها وبين ذيك.. ترى ما يصير حرام عليكم”.

ووافقها آخر الرأي قائلا: “ياسمين احلى واجمل بالف مرة من جورجينا.. هاذيك مو حلوة كله نفخ وتفخ ومتصنعه ومادية.. اما ياسمين تعبانه على نفسها احسها فاهمة الحياة صح بس لو تلبس حجاب وتغير ستايلها تطلع توب”.

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري، أصبحت منذ سنوات رمزًا للجمال والأناقة في مصر وعموم الشرق الأوسط. وتحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين.