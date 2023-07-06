الخميس, يوليو 6, 2023
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وقت يمكنك تناول فيه وجبة خفيفة حتى عند اتباع نظام غذائي وبرنامج للتخسيس

"الصيف هو الوقت المثالي في السنة لبدء برنامج التخسيس".

كتب معالي بن عمر
لتكون قادرًا على إنقاص الوزن بنجاح في أسرع وقت ممكن، ستكون الرياضة أيضًا أحد أفضل حلفائك
اتباع برنامج للتخسيس
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وطن-لإنقاص الوزن وتحقيق أهدافك خلال موسم الصيف، ينبغي عليك الامتناع عن تناول وجبة خفيفة في أي وقت من اليوم.

وعلى الرغم من أن البعض من الناس استعدّ بالفعل لقضاء العطلات من خلال اتباع برنامج تخسيس معيّن، فإن البعض لآخر يشعر بالإحباط لعدم تمكّنهم من تطبيق برنامج محدد لإنقاص الوزن أو بسبب تناولهم للوجبات الخفيفة في كلّ الأوقات تقريبًا. ولهذا، تطرّقت مجلّة “كيلتير فام” الفرنسية، إلى تحديد الوقت المناسب من اليوم لتناول وجبة خفيفة دون زيادة في الوزن أو الشعور بالذنب.

لا شكّ في أن الصيف هو الوقت المثالي في السنة لبدء برنامج التخسيس، ولكن، ستحتاج إلى التركيز على نظامك الغذائي. وبالتالي، من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتقليل حصص الطعام، سوف تقلل السعرات الحرارية التي يتم امتصاصها كل يوم. ناهيك بأنه لن يكون من المفيد البدء في نظام غذائي صارم للغاية.

يمكنك تناول حفنة من اللوز على الساعة السادسة كوجبة خفيفة
اللوز

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه من الأفضل تبني نظام غذائي جديد وتجنب الإفراط في تنول الأطعمة. كما أنه يُنصح بعدم استهلاك الكحول، لأنها تمنعك من إنقاص وزنك.

هذا الوقت من اليوم هو الوقت الذي يمكنك فيه الاستمتاع بوجبة خفيفة.

اتباعك لنظام غذائي متوازن وصحي لفقدان الوزن الزائد لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع بوجبة خفيفة خلال اليوم، على الرغم من أنه يُنصح بتجنب تناول تناول وجبة خفيفة بين الوجبات عند محاولة إنقاص الوزن في البداية.

لكن، اعلم أن هناك وقت معيّن من اليوم يُسمح لك فيه بتناول الوجبات الخفيفة، هذا الوقت؛ هو الذي يعمل فيه التمثيل الغذائي بشكل أسرع وعادةً ما يكون في نهاية اليوم. فعند حوالي الساعة 18:00 مساءً، سيبدأ جسمك في حرق المزيد من السعرات الحرارية وإنفاق المزيد من الطاقة. هذه ظاهرة طبيعية تمامًا. لهذا، إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة، فهذا هو الوقت المثالي للقيام بذلك.

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يمكنك تناول تفاحة؛ فهي تعطيك شعورًا بالشبع، كما يمكنك أيضًا تناول حفنة من اللوز الغني بالبروتين والدهون الجيدة. لكن، من الضروري تجنب المنتجات الصناعية، لأنها غنية جدًا بالسكريات والدهون المشبعة.

رياضة التخسيس التي ستساعدك على إنقاص الوزن هذا الموسم

لتكون قادرًا على إنقاص الوزن بنجاح في أسرع وقت ممكن، ستكون الرياضة أيضًا أحد أفضل حلفائك. لذا، فإن بعض الأنشطة تساعد على استهلاك الطاقة، وخاصة السعرات الحرارية. إذا، عليك أن تختار كأولوية تمارين الكارديو، مثل: الجري أو تمارين HIIT. للحصول على نتائج جيّدة، ننصحك بإجراء ثلاث جلسات على الأقل لمدة ثلاثين دقيقة في الأسبوع.

حاول أن ترتاح يومًا على الأقل بين كل تمرين وتمرين. أما إذا كنت مبتدئًا، فستحتاج بالتأكيد إلى قضاء مزيد من الوقت في ممارسة الرياضة، فضلاً عن أنه من المهم، الاستمرار في التدريب بانتظام.

ممارسة رياضة الجري
اتباع نظام غذائي صحي
المصدركيلتير فام-ترجمة وتحرير وطن

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