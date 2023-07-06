هيا مرعشلي تشعل نار متابعيها بإطلالة مثيرة بدون حمالة صدر (شاهد)

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وطن- بعد أن أثارت الجدل بصورها التي نشرتها قبل أيام بمناسبة عيد الأضحى وصدرت فيها “مؤخرتها” لمتابعيها، عادة الفنانة السورية هيا مرعشلي لإثارة الجدل من جديد بصورها.

ونشرت هيا مرعشلي عبر حسابها على “انستغرام” صورتين مثيرتين التقطتهما بطريقة “السيلفي” لنفسها من الأمام، حاولت من خلالهما إبراز جمالها الأنثوي الطاغي.

وظهرت هيا مرعشلي مرتدية “كت” أسود بصدر مفتوح أظهر ملامح صدره بشكل واضح جدا، كونها لم ترتد حمالة صدر.

وأبرزت الفنانة السورية جمالها بمكياج صيفي بسيط، مع تسريحة شعر اعتمدت على تدلية “قصتها” أو “غرتها” للأمام، مرتدية في أذنيها أقراطا مرصعة.

انتقادات لاذعة لـ هبة مرعشلي بسبب جرأتها

وكالعادة، تعرضت هيا مرعشلي لانتقادات لاذعة من قبل المتابعين، الذين وصفوا إطلالاتها بأنها استعراضا لجسدها.

وفي هذا السياق، علقت إحدى المتابعات على صور هيا مرعشلي معبرة عن استيائها من ظهورها بهذا الشكل قائلة:” الصورة عبارة عن شوفو جسمي”.

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وعلق متابع آخر يدعى مصطفى أحمد على صور هيا مرعشلي، سائلا إياها بالقول:” ليش عم تبهدلي بحالك هيك؟”.

أما المتابع معروف الحجاج، فعلق على الصور بالقول:” ما كان فعلنا حتى تحل علينا هكذا مصائب”.

وقال المتابع “عادل” منتقدا جرأتها:” الصورة عبارة قريبا صديقة مايا خليفة”.

هيا مرعشلي تستعرض مؤخرتها بهوت شورت

وكانت هيا مرعشلي قد نشرت قبل أيام مجموعة من الصور أثناء تواجدها على شاطئ البحر، ويبدو منها أنها تعمدت التقاط الصور من الخلف، لتظهر مؤخرتها -وفق متابعين- انتقدوها على ذلك.