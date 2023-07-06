هل دفن إيهاب توفيق صديقه علاء عبد الخالق وأحيا حفلاً بعد ساعات؟ (فيديو)

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وطن- حسم الفنان المصري إيهاب توفيق، الأنباء المتداولة حول إحياءه حفلاً فنيا في الساحل، بعد ساعات فقط من وفاة مواطنه الفنان علاء عبد الخالق.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للفنان إيهاب توفيق، قيل إنها من حفلته في الساحل، وسط انتقادات وهجوم شديدين.

اختلاف في التواريخ

لكن إيهاب توفيق نفى بشدة صحة الأنباء المتداولة. وظهر عبر فيديو على حسابه في انستجرام قال فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم.. أنا بعمل الفيديو عشان أنفي الخبر اللي نزل بعد مراسم دفن أخويا وحبيبي الفنان الغالي علاء عبد الخالق أني توجهت لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي في نفس الليلة”.

وتابع: “الصور المنتشرة كانت من حفلة بتاريخ 30/6.. هذا الكلام عار تماماً من الصحة، وأرجو من المواقع اللي أخدت الخبر وساعدت في انتشاره أنهم يشيلوا الخبر وإلا سأقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”.

وختم: “لوسمحتوا شيلوا الصور في أسرع وقت”.

وفاة علاء عبد الخالق

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق عن عمر يناهز الـ59 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

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وشارك إيهاب توفيق في جنازة علاء عبد الخالق، برفقة عدد كبير من نجوم الفن. على رأسهم حسام حسني، حميد الشاعري، منى عبدالغني، وغيرهم.