هل تساءلت يوماً لماذا تتغير أصواتنا مع تقدمنا في العمر؟

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وطن- مع التقدم أكثر في العمر، قد يلاحظ الشخص وبصورة طبيعية أن صوته يبدو مختلفًا تمامًا.

الحبال الصوتية التي تنتج الصوت تقع في الحنجرة وهي جزء من الجهاز التنفسي يسمح للهواء بالمرور من حلقك إلى رئتيك.

عندما يخرج الهواء من الرئتين وعبر الحنجرة، فإنه يتسبب في اهتزاز الحبال الصوتية – مما ينتج عنه صوت.

وفقا لموقع “iflscience“، تتكون الأحبال الصوتية من ثلاثة أجزاء رئيسية، هي: العضلة الصوتية، والرباط الصوتي، والغشاء المخاطي (الذي يحتوي على الغدد) لتغطيتها، وهذا يحافظ على رطوبة السطح ويحميها من التلف.



هناك أيضًا ما يقرب من 17 عضلة أخرى في الحنجرة يمكنها تغيير موضع الحبل الصوتي – وبالتالي تغيير الصوت الناتج.



صوت البلو غ

قبل سن البلوغ، هناك اختلاف بسيط جدًا في الصوت الذي تصدره الأحبال الصوتية.

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لكن خلال فترة البلوغ، تبدأ الهرمونات في إحداث آثارها. هذا يغير بنية الحنجرة – مما يجعل “تفاحة آدم” أكثر بروزًا عند الرجال – وطول الحبال الصوتية.

بعد البلوغ، يبلغ طول الأحبال الصوتية حوالي 16 ملمًا عند الرجال و 10 ملم عند النساء.

تصبح الأحبال الصوتية عند النساء أرق بنسبة 20-30٪ بعد البلوغ. وهي السبب وراء امتلاك النساء لأصوات أعلى من الرجال.

حتى بعد البلوغ، يمكن أن تؤثر الهرمونات على الصوت. على سبيل المثال، قد يبدو صوت المرأة مختلفًا أثناء الدورة الشهرية ويكون أكثر رقة في مرحلة التبويض، وذلك لأن الغدد تنتج معظم المخاط خلال هذه المرحلة، مما يمنح الأحبال الصوتية أفضل قدراتها الوظيفية.

تظهر الأبحاث أيضًا أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل يظهرن تباينًا أقل في جودة الصوت لأن حبوب منع الحمل توقف الإباضة.

من ناحية أخرى، فإن التغيرات الهرمونية خلال مرحلة ما قبل الحيض تعيق الحبال الصوتية، مما يجعلها أكثر صلابة.

كل شيء يتقدم مع العمر

كما هو الحال مع أي جزء آخر من الجسم تقريبًا، فإن الحبال الصوتية تتقدم مع العمر وهي تغييرات قد لا يلاحظها الكثير من الناس.



مع تقدمنا في السن، تبدأ الحنجرة في زيادة محتواها من المعادن، مما يجعلها أكثر صلابة وتشبه العظام أكثر من الغضروف. يمكن أن يبدأ هذا التغيير في وقت مبكر (الثلاثينات من العمر)، خصوصاً عند الرجال، وهذا يجعل الأحبال الصوتية أقل مرونة.



كما تبدأ العضلات التي تسمح للأحبال الصوتية بالتحرّك، في الضعف (كما تفعل العضلات الأخرى) مع التقدّم في العمر. وتفقد الأربطة والأنسجة التي تدعم الحبال الصوتية المرونة أيضاً.

عامل نمط الحياة

في حين أنّ الحبال الصوتية تتقدم في العمر بالمعدل عينه إلى حدٍ كبير عند معظم الناس، فإن العديد من عوامل نمط الحياة يمكن أن تزيد من خطر إلحاق الضرر بها، وبالتالي يمكن أن تغيّر الطريقة التي يصدر بها الصوت.

التدخين وإستهلاك المشروبات الكحولية على سبيل المثال يزيد من إنتاج المخاط الذي يمكن أن يجفف الأسطح المخاطية. وبمرور الوقت، يمكن أن تتسبب هذه العوامل في إتلاف الحبال الصوتية وتغيير الصوت.

يمكن لبعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التي تستلزم وصفة طبية أيضًا تغيير الصوت – مثل أجهزة الاستنشاق بالستيرويد المستخدمة في التهاب الحنجرة.

قد تتسبب مخففات الدم أيضًا في إتلاف الحبال الصوتية ويمكن أن تتسبب في تكون الزوائد اللحمية، مما يجعل الصوت خشنًا أو أجشًا.



كيف تحافظ على جودة صوتك؟



يمكن للغناء أو القراءة بصوت عالٍ يوميًا أن يمنح الأحبال الصوتية تمرينًا كافيًا لإبطاء تراجعها.

من المهم أيضًا الاعتناء بأحبالك الصوتية، حيث يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم والحد من تناول الكحول والتبغ في منع ارتفاع معدلات التدهور والضرر.