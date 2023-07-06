الخميس, يوليو 6, 2023
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هل أنت منهم؟ دراسة تكشف عن علامة فارقة عند الأشخاص ذوو الذكاء العالي

"يستغرق الأشخاص الأذكياء وقتًا أطول لحل المشكلات المعقدة".

كتب معالي بن عمر
الأشخاص ذوو الذكاء العالي
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وطن-يُظهر الأشخاص الذين لديهم معدل ذكاء عالٍ اتصالاً وظيفيًا أكثر تطورًا وتواصلاً متزامنًا بين كلّ مناطق الدماغ، وينتج عن هذا تأثير غير متوقّع في واقع الحياة اليومية. فوفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Communications، يستغرق الأشخاص الأذكياء وقتًا أطول لحل المشكلات المعقّدة مقارنة بمن لديهم معدل ذكاء أقل.

ويبدو أن هذا يرجع إلى أن الأشخاص ذوو معدل الذكاء المرتفع يتجنبون التحيّزات المعرفية، ما يزيد من فرصهم في الوصول إلى الإجابة الصحيحة وغير المتسرّعة. من ناحية أخرى، عندما يتعلق الأمر بالمشكلات الأبسط، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بمعدّل ذكاء عالٍ يستجيبون بسرعة أكبر، بحسب ما أشار إليه موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي.

الأشخاص الأذكياء وقتًا أطول لحل المشكلات المعقدة مقارنة بمن لديهم معدل ذكاء أقل.
الأشخاص ذوو الذكاء العالي

في هذا الصدد، أجريت دراسة-شملت 650 مشاركًا-لتقييم قدرتهم على حل سلسلة من المشكلات المنطقية المعقّدة والصعبة. وباستخدام تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) ومحاكاة نشاط الدماغ، وجد الباحثون أن الأفراد الأكثر ذكاءً يستغرقون وقتًا أطول لحل أصعب المشكلات.

كما أظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن الأدمغة ذات معدل الذكاء العالي أظهرت اتصالًا وظيفيًا أكثر وضوحًا وتواصلاً بين كل مناطق الدماغ بصفة متزامنة. وهذه الخصائص على وجه التحديد هي التي تسمح للدماغ الأكثر ذكاءً بالحفاظ على نشاط مستقر ومتسق في أثناء معالجة المعلومات المعقّدة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

في هذا الشأن، قال الدكتور مايكل شيرنر، المؤلف الأول للدراسة:”تكوين شبكات وظيفية في الدماغ بشكل متزامن، يغير خصائص الذاكرة العاملة وبالتالي القدرة على البقاء لفترات طويلة دون اتخاذ قرار”.

وأضاف: “بالنسبة للمهام الأكثر صعوبة، يجب عليك تخزين التقدم السابق في الذاكرة العاملة أثناء استكشاف حلول أخرى، ثم دمجها مع بعضها البعض. وقد تستغرق مجموعة الأدلة هذه للوصول إلى حل معين وقتًا أطول في بعض الأحيان، ولكنها تؤدي أيضًا إلى نتائج أفضل”.

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كما أوضح: “تمكنا من استخدام النموذج لإظهار كيف يؤثر توازن تثبيط الإثارة لشبكة الدماغ على صنع القرار والذاكرة العاملة”.

محاكاة الدماغ

في هذه الدراسة، استخدم الباحثون محاكاة لنشاط الدماغ مصمّمة لكل فرد (650 مشاركًا) للوصول إلى استنتاجاتهم هذه. وسمحت لهم هذه المحاكاة بنمذجة وإعادة إنتاج نشاط الدماغ الخاص بكل شخص، بناءً على البيانات الفردية وتقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

من جهة أخرى، سلطت عمليات المحاكاة الضوء على أن المناطق المختلفة من دماغ الأفراد ذوو معدل الذكاء المنخفض غير قادرة على الانتظار لإكمال مراحل المعالجة الخاصة بهم قبل استخلاص النتائج.

وفي المقابل، يسمح التزامن العالي لجميع مناطق الدماغ عند الأشخاص ذوو الذكاء العالي، بإكمال معالجة الحلول، مع تعزيز عمليّة الاستجابة التي من المرجح أن تكون صحيحة. فضلاً عن أن التنسيق الأفضل بين مناطق الدماغ المختلفة لدى الأشخاص ذوي معدل الذكاء العالي يُتيح لهم اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة.

حلّ المشكلات المنطقية المعقّدة والصعبة.
معدّل الذكاء المرتفع
المصدرسان إي ناتيرال-ترجمة وتحرير وطن

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