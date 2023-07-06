لحظة فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام وردة فعل والديهما

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وطن – أجرى فريق جراحي مختص في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، التابع للحرس الوطني بالرياض عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”، الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء مع مخاوف على حياتهما بعد نجاح العملية نظراً لوجود عيوب خلقية كبيرة لديهما.

وهذه العملية التي أجريت بقيادة الدكتور عبد الله ربيعة، هي العملية الثامنة والخمسين من نوعها ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990.

فيديو | رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة لـ #الإخبارية: فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" تم بنجاح #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/oD7VS5cRMu — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 6, 2023

فصل التوأم السيامي

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل غرفة العمليات ويسع صوت أحد الأطباء وهو يقول: العد التنازلي للفصل ويعدد 5-4-3-2-1.

ويتابع:”الحمد لله تم فصلهم بنجاح”. ويرى عدد من الأطباء وهم يضعون التوأمين السياميين كلاً على سرير.

🎖️بفضل من الله 🤲 لحظة إعلان نجاح فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" بالرياض. شكراً لحضن العرب 🇸🇦 pic.twitter.com/vefm7xfBgf — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) July 6, 2023

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وكان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، قد أوضح لوسائل إعلام سعودية قبل إجراء العملية أنه من المتوقع أن تستغرق 9 ساعات ونصف الساعة وتجرى على خمس مراحل. ويشارك فيها 26 عضوا من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة.

كما وثق مقطع متداول ردة فعل والدي التوأم السيامي السوري، بعد إعلان نجاح عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

رد فعل والدي #التوأم_السيامي_السوري بعد فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطنيpic.twitter.com/yKdlia4IoQ — بندر العويمري (@bandar__W) July 6, 2023

مخاطر تعيق الحياة

وبحسب تقرير لقناة “الحدث” أوضح رئيس الفريق الدكتور ربيعة أن التوأم السوري بسام وإحسان قدما من تركيا وأظهرت الفحوص الطبية اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والإمعاء.

فيديو | معبرا عن شكره للقيادة والطاقم الطبي.. والد التوأم السوري: فرحتي لا توصف عندما رأيت أطفالي منفصلين بعد أن كان يجمعهم جسد واحد #الإخبارية pic.twitter.com/z1m0uly3HD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2023

كما بين الفحص أن التوأم إحسان يعد متطفلاً على أخيه بسام لعدم وجود الجهاز البولي والتناسلي ، وكان إحسان يعاني من عيوب خلقية كبيرة تعيق حياته.

ويتوقع الفريق الجراحي أن التوأم إحسان لن يتمكن من العيش نظراً لعدم اكتمال أعضائه ووجود عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق الحياة.

بدء عملية فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام في العاصمة #السعودية #الرياض pic.twitter.com/GqETsemsDg — ا لـحـدث (@AlHadath) July 6, 2023

وبعملية اليوم يصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 58 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت توائم من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم.

وتعتبر التوائم السيامية ظاهرة نادرة، يقدر حدوثها 1 لكل 49 ألف ولادة، والنسبة الأعلى حدوثاً في جنوب شرق آسيا وإفريقيا والبرازيل، ومعدل بقاء التوائم على قيد الحياة 25%.