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لحظة فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام وردة فعل والديهما

إحسان وبسام: قصة التوأم السيامي الذي أذهل العالم والعملية الجراحية البطولية التي أعادت الأمل

كتب خالد الأحمد
فصل التوأم السيامي إحسان وبسام
فصل التوأم السيامي إحسان وبسام في مستشفى الملك عبد الله التخصصي
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وطن – أجرى فريق جراحي مختص في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، التابع للحرس الوطني بالرياض عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”، الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء مع مخاوف على حياتهما بعد نجاح العملية نظراً لوجود عيوب خلقية كبيرة لديهما.

وهذه العملية التي أجريت بقيادة الدكتور عبد الله ربيعة، هي العملية الثامنة والخمسين من نوعها ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990.

فصل التوأم السيامي

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل غرفة العمليات ويسع صوت أحد الأطباء وهو يقول: العد التنازلي للفصل ويعدد 5-4-3-2-1.

ويتابع:”الحمد لله تم فصلهم بنجاح”. ويرى عدد من الأطباء وهم يضعون التوأمين السياميين كلاً على سرير.

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وكان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، قد أوضح لوسائل إعلام سعودية قبل إجراء العملية أنه من المتوقع أن تستغرق 9 ساعات ونصف الساعة وتجرى على خمس مراحل. ويشارك فيها 26 عضوا من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة.

كما وثق مقطع متداول ردة فعل والدي التوأم السيامي السوري، بعد إعلان نجاح عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

مخاطر تعيق الحياة

وبحسب تقرير لقناة “الحدث” أوضح رئيس الفريق الدكتور ربيعة أن التوأم السوري بسام وإحسان قدما من تركيا وأظهرت الفحوص الطبية اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والإمعاء.

كما بين الفحص أن التوأم إحسان يعد متطفلاً على أخيه بسام لعدم وجود الجهاز البولي والتناسلي ، وكان إحسان يعاني من عيوب خلقية كبيرة تعيق حياته.

ويتوقع الفريق الجراحي أن التوأم إحسان لن يتمكن من العيش نظراً لعدم اكتمال أعضائه ووجود عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق الحياة.

وبعملية اليوم يصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 58 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت توائم من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم.

وتعتبر التوائم السيامية ظاهرة نادرة، يقدر حدوثها 1 لكل 49 ألف ولادة، والنسبة الأعلى حدوثاً في جنوب شرق آسيا وإفريقيا والبرازيل، ومعدل بقاء التوائم على قيد الحياة 25%.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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