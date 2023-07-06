الخميس, يوليو 6, 2023
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لاعبة كراتيه تلكم منافستها على وجهها بدلاً من مصافحتها وهكذا تمت معاقبتها (شاهد)

الواقعة حدثت في بطولة دولية في جورجيا

كتب باسل سيد
لاعبة كراتيه تلكم منافستها على وجهها بدلاً من مصافحتها وهكذا تمت معاقبتها
لاعبة كراتيه تلكم منافستها على وجهها
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وطن- في واقعة تؤكد انتقال الخلافات السياسية إلى الرياضة بين البلدين، تخلت لاعبة كراتيه أرمينية عن الروح الرياضية لتقوم بلكم منافستها الأذربيجانية بدلا من مصافحتها.

ووفقا لما نشره موقع “روسيا اليوم” فقد تعرضت اللاعبة الأذربيجانية أليكا سيميخوفا إلى لكمة من منافستها الأرمينية بعد النزال النهائي الذي جمعهما في بطولة “Batumi Open” لرياضة الكاراتية المقامة حاليا في مدينة باتومي الجورجية.

وبحسب للفيديو المرفق، فقد أقدمت اللاعبة الأرمينية عقب خسارتها النزال على الميدالية الذهبية على لكم منافستها على وجهها بعد أن خسرت بنقطتين دون رد.

معاقبة المتسابقة الأرمينية

وبسبب ردة فعلها المنافية للأخلاق الرياضية، أكد موقع “روسيا اليوم” بأن المسؤولين عن تنظيم البطولة جردوا اللاعبة الارمينية من الميدالية الفضية التي حصلت عليها بسبب تصرفها اللا أخلاقي.

لاعبة كراتيه تلكم منافستها على وجهها بدلاً من مصافحتها وهكذا تمت معاقبتها
لاعبة كراتيه تلكم منافستها على وجهها

صراع تاريخي بين أرمينيا وأذربيجان

وظل البلدان في صراع منذ عقود حول منطقة ناغورني كاراباخ، حيث كانت المنطقة تاريخياً تشكل غالبية سكان أرمينيا ، لكنها كانت من الناحية القانونية جزءًا من أذربيجان الخاضعة للحكم السوفيتي.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، أعلنت منطقة ناغورني كاراباخ الاستقلال عن باكو بدعم من يريفان وأنشأت جمهورية أرتساخ ، مما أشعل فتيل حرب استمرت ثلاث سنوات.

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وانتهت الحرب بانتصار أرمينيا في عام 1994 ، ولمدة ربع قرن كانت المنطقة فعليًا تحت السيطرة الأرمينية ، على الرغم من عدم الاعتراف بمكانتها دوليًا.

حرب 2020 بين أذربيجان وأرمينيا

وبعد عقود من الجمود ، استعادت أذربيجان فجأة جزءًا كبيرًا من المنطقة في حملة عسكرية عام 2020 ، مما أجبر أرمينيا على تقديم تنازلات إقليمية كبيرة، وعلى الرغم من وجود القوات الروسية اليوم لمراقبة وقف إطلاق النار منذ انتهاء الحرب الثانية بين أرمينيا وأذربيجان ، شهدت المنطقة أعمال عنف متكررة.

يذكر أن الحرب الأخيرة عام 2020 تسببت في مقتل 6500 شخص ، وتم التوصل إلى اتفاق هدنة بوساطة روسية، ومع المساعي الحميدة للاتحاد الأوروبي يتفاوض البلدان على معاهدة سلام.

المصدرموقع روسيا اليوم، رصد وتحرير وطن

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