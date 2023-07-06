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كوهين يعرض على ابن سلمان إعلان إسلامه مقابل الجنسية وبيت في المدينة

الإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين يتحدى العرب بعرض غير تقليدي ويحصد ردود فعل متباينة على تويتر.

كتب خالد الأحمد
إيدي كوهين
الصحفي والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين
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وطن – بنبرة استخفاف لا تخفى على أحد وفي محاولة جديدة لإثارة الجدل عرض الصحفي والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، على السعوديين إعلان إسلامه مقابل إعطائه الأمان، ومنحه بيتاً في المدينة المنورة والحصول على الجنسية السعودية، حسب قوله.

“كوهين” الذي يشير البعض إلى أنه مقرب من جهاز الموساد الإسرائيلي ويعمل على اختراق العرب، نشر تغريدة عبر حسابه الموثق في موقع “تويتر”، زعم فيها أنه مستعد لإعلان إسلامه مقابل شروط يريد من السعودية وحكامها تنفيذها.

وقال موجها الحديث للسعوديين تحديدا: “لو أعلنت إسلامي تؤمنوني وتعطوني بيت في المدينة المنورة وأحصل على الجنسية السعودية على أسم عدي بن عبدالله بن هارون الإسرائيلي وتؤمنوني من دهاء اليهود”.

وتابع هذيانه: “هل تجعلوني من المؤلفة قلوبهم وأحد المواطنين الصالحين وأعمل في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أستاذا لقسم العلوم السياسية وعندها اعتزل العمل السياسي والاعلامي نهائياً”.

تغريدات إيدي كوهين
تغريدات إيدي كوهين المثيرة للجدل

كوهين واستفزاز العرب ومخطط الموساد

وكان إيدي كوهين نشر تغريدة على حسابه عبر “تويتر” في نوفمبر 2022 قال فيها إن “اعتناق أي ديانة إسلام أو مسيحية أو يهودية يجب أن يكون بقناعة شخصية ودراسة عميقة وإيمان كبير ونزيه بعيدا عن أي عوامل خارجية أو اجتماعية”.

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وتباينت ردود وتعليقات رواد تويتر بخصوص تغريدة “ايدي كوهين” بين من رحب بها وبين من استخف به وبعرضه.

وعلق “عبد العزيز الحبيب” مخاطباً كوهين :”دخولك للإسلام لا ينفعنا بشيء، كما أنه لم يضرنا بقاؤك على ما أنت عليه”.

واستدرك :”إن دخلت الإسلام فهو لمصلحتك فقط وأجرك على رب العالمين”.

فيما رد د. ناجي بن إبراهيم الدوسري، على الإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل ببيت من الشعر يقول :”ما زاد حنون في الإسلام خردلة….ولا النصارى لهم شغل بحنون!”

وعلق حساب باسم “الجوكر” ساخرا:”هذه أمنيتك أن تكون سعودياً، عشم ابليس بالجنة يا شولا”.

وسخر”فيصل” من عرض كوهين قائلاً :” إذا عندك خبرة في تمسيح الجزم أحضرك على كفالتي غيرها ماينفع لك شي”.

من هو إيدي كوهين؟

وإيدي كوهين (بالعبرية: אדי כהן‏) هو اختصار يهودي لاسم إدوارد حاييم كوهين حلاله، وهو إعلامي إسرائيلي من مواليد 1972، ودكتور أكاديمي خرّيج جامعة “بار إيلان” وحصلَ على درجة الدكتوراه منها ثم شغلَ في وقت لاحق منصب باحث ومستشار حكومي ومحلل إعلامي في الشأن العربي.

وحقّق إيدي كوهين شهرة كبيرة وعلى نطاق واسع في الوطن العربي وذلك لعدّة أسباب بما في ذلك استقباله في الكثير من المرات على أشهر القنوات الإعلامية العربية وعلى رأسها الجزيرة والعربية.

وزادت شهرة كوهين بسبب منشوراته «المثيرة للجدل» على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يستهدفُ من خلالها العالم العربي.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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