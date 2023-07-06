الجمعة, يوليو 7, 2023
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رياضة

فيديو جنوني لمئات السعوديين يحاصرون فيرمينو ورد فعل اللاعب البرازيلي

النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو ينضم إلى الأهلي السعودي ويتلقى ترحيبًا حارًا من مئات المشجعين

كتب خالد السعدي
انضمام روبيرتو فيرمينو إلى الأهلي السعودي
جماهير سعودية تحاصر اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو بعد انضمامه إلى الأهلي السعودي
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وطن – أظهر مقطع فيديو، تداوله سعوديون على صعيد واسع، تفاعلا وُصف مع جنوني من قِبل مواطنين في المملكة، مع اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو المنضم حديثا لنادي الأهلي السعودي.

وبيّن الفيديو، اللاعب فيرمينو وهو محاصر من قِبل مئات الشباب السعوديين من أنصار ومشجعي نادي الأهلي السعودي، ويحمل أغلبهم هواتفهم لالتقاط صور مع اللاعب البرازيلي، الذي بدت عليه معالم السعادة الكبيرة وهو يتفاعل مع مشجعي الأهلي.

تعاقد الأهلي السعودي مع فيرمينو

وكان النادي الأهلي السعودي، قد أعلن مساء الثلاثاء، التعاقد مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو لتدعيم صفوف العائد لدوري المحترفين، خلال الانتقالات الصيفية.

وتبلغ مدة العقد الذي وقعه البرازيلي فيرمينو مع الأهلي السعودي، ثلاث سنوات، في أعقاب انتهاء عقده مع ناديه السابق ليفربول الإنجليزي الذي آثر ألا يُجدّد عقده مع اللاعب.

واستمر فيرمينو مع ليفربول، ثماني سنوات سجّل خلالها 111 هدفا، وحقّق ألقابا عدة مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

روبيرتو فيرمينو
روبيرتو فيرمينو يوقع مع الأهلي السعودي لمدة ثلاث سنوات

مشكلة قانونية للأهلي

لكن في الوقت نفسه، فقد تورط الأهلي السعودي في مشكلة قانونية، عبر وراء طريقة إعلانه عن التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو.

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ففي فيديو الإعلان عن الصفقة، استخدم المركز الإعلامي لنادي الأهلي، الموسيقى الخاصة بأغنية “Si Señor”، والتي تخص فرقة ” The Ragamuffins”، حيث أطلقتها خلال فترة تمثيل فيرمينو للريدز، وهو ما أثار غضب الفرقة الموسيقية.

وقالت فرقة ” The Ragamuffins” في تغريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “قبل أن يسأل المزيد من الأشخاص، لم يطلب الأهلي الإذن قبل استخدام Si Señor في الفيديو الترويجي للإعلان عن التوقيع مع فيرمينو، لطالما كانت Si Señor خاصة بمؤسسة FANS SUPPORTING FOODBANKS وستظل كذلك، نشعر بالغضب لاستخدامها دون إذن”.

المصدر رصد وتحرير وطن

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